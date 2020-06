Mais uma vez bairros de Curitiba e região vão sofrer com a falta de água por causa do rodízio, uma medida necessária para não comprometer os reservatórios que abastecem a região. Lembrando que a estiagem no Paraná tem o pior cenário dos últimos 100 anos e isso ocorre mesmo com a chuva que atinge a capital nos últimos dias.

**Os bairros que estão repetidos na lista serão atingidos em diferentes áreas

Curitiba

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Área da Gravidade do Reservatório Cajuru: Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

*Área do Recalque do Reservatório Mercês: Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Mercês.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Cascatinha, Sta.Felicidade, São João.

*Área da Gravidade do Reservatório São Braz: Cascatinha, Sta.Felicidade, São Braz

*Área da Gravidade do Reservatório Parolin: Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho

*Área do Recalque do Reservatório Tatuquara: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

São José dos Pinhais

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Parte Borda do Campo, Libanópolis

*Área do Recalque do Reservatório Arujá: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana,

Costeira, Ouro Fino.

*Área do Recalque do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno, São Cristóvão

*Área do Recalque do Reservatório Cotia): Contenda; Francisco Kuzman.

Pinhais

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: IAPAR, Palmital.

Colombo

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Área da Gravidade 1 do Reservatório Vila Guarani): Mauá, Guaraituba, Palmital, Atuba, Vila Zumbi,Campo Pequeno, Guarani, Maracanã, Monza, Rio Pequeno, São Gabriel.

*Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria): Monte Castelo.

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.

**Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 14h do dia 06/06.

**Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza.

**Área da válvula José Leal Fontoura: Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

**Área do Booster Uvaranal: Uvaranal, Sapopema.

**Área do Booster Colombo Centro: Centro (parcial).

Almirante Tamandaré

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Piraquara

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Guarituba.

Campo Magro

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Boa vista

Quatro Barras

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria: Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jarim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião.

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Graciosa, Nossa Sra. das Graças, Jardim Menino Deus.

Fazenda Rio Grande

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Eucaliptos, Hortência,

Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

*Área do Recalque do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jd. São Lourenço, Jd Brilhante, Jd Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

Campina Grande do Sul

*Início às 16h do dia 05/06, com normalização às 4h do dia 07/06.

*Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Sra das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Sta. Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

