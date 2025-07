Ganhadora de R$ 100 mil do Nota Paraná bloqueia ligação por achar que era golpe

Não está fácil para ninguém. Até para quem ganha no sorteio do Nota Paraná. Uma zeladora, de 51 anos, do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, foi sorteada com R$ 100 mil pelo programa, mas por achar que poderia ser golpe, não atendeu e bloqueou as tentativas de contato da equipe durante duas semanas.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Paraná, a sortuda não retornou contato nem por telefone, não respondeu WhatsApp e ignorou a tentativa de contato feita pelas redes sociais. Diante da dificuldade, a equipe precisou ir até a casa da ganhadora que, após duas semanas, finalmente recebeu o prêmio na tarde desta terça-feira (22).

“Eu vi que tinha um monte de ligações, mas eu não quis atender por achar que seria mais uma tentativa de fraude. Só que, dessa vez, eu deveria ter atendido”, diz a ganhadora.

A zeladora foi a ganhadora do prêmio principal sorteado no dia 7 de julho, mas não sabia da conquista até a sorte, literalmente, tocar a campainha de casa.

Coordenadora do Nota Paraná orienta sobre golpes

Apesar das inconveniências da comunicação frustrada, o receio da ganhadora não é besteira, visto que golpistas costumam utilizar o nome do Nota Paraná para tentar enganar os consumidores. Por isso, Marta Gambini, coordenadora do programa, reforça que os participantes devem ficar muito atentos sempre que receberem algum contato do tipo.

Segundo ela, o contato oficial nunca vai pedir que a pessoa forneça algum tipo de dado pessoal e muito menos que clique em links ou faça algum tipo de pagamento.

“O nosso contato é sempre confirmando dados que já temos e pedindo para que a pessoa abra o aplicativo. Só que, para isso, a pessoa tem que nos dar uma chance e atender a ligação”, afirma Marta.

