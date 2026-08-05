Como operava a “Gangue do Skincare”, que furtava produtos em farmácias de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta terça-feira (4), dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no furto de dermocosméticos em farmácias de Curitiba e da Região Metropolitana. Uma terceira investigada, Bianca Gomes de Sousa, natural de Colombo, continua foragida e é procurada pela polícia.

De acordo com as investigações, o grupo, apelidado pelos policiais de “Gangue do Skincare”, é suspeito de praticar pelo menos cinco furtos em farmácias da capital paranaense. Os crimes eram cometidos de forma organizada e com divisão de funções entre os integrantes.

Segundo a delegada Juliana Cordeiro, enquanto uns distraíam os funcionários, fingindo interesse em produtos ou fazendo perguntas aos atendentes, os demais percorriam os corredores da loja e escondiam os dermocosméticos dentro da bolsa ou sob as roupas. Em seguida, o grupo deixava o estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Os principais alvos eram produtos de alto valor agregado, especialmente dermocosméticos utilizados em tratamentos faciais e de cuidados com a pele. Nas farmácias, esses itens costumam custar entre R$ 100 e R$ 300, dependendo da marca e da finalidade.

Após identificar os envolvidos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos três investigados. Segundo a delegada, os três investigados possuem antecedentes por crimes patrimoniais. Os dois presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, enquanto as diligências continuam para localizar Bianca Gomes de Sousa.