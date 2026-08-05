O que fazer em Curitiba hoje? Abertura de festival e muito mais

O IV Festival da Palavra de Curitiba tem sua abertura oficial promovida nesta quarta-feira no Teatro Guaíra. Além do encontro literário nacional, a programação do dia reúne mostras de artes visuais na CAIXA Cultural Curitiba e no centro da cidade, além de atração circense e evento de inverno no Passeio Público.
Mesa literária reúne Brunna Lombardi e Itamar Vieira Junior no Teatro Guaíra
A abertura do IV Festival da Palavra de Curitiba apresenta a mesa literária “Entre a Terra e o Invisível”, que reúne a escritora e atriz Brunna Lombardi e o romancista Itamar Vieira Junior, com mediação do jornalista Edney Silvestre.
- Horário: 19h30.
- Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).
- Ingressos: Gratuito (retirada limitada pelo Guia Curitiba mediante a doação de um livro de literatura em bom estado).
CAIXA Cultural Curitiba e espaços centrais exibem mostras de artes visuais
O circuito de exposições tem a mostra “A Cara da Capa – Designers Paranaenses”, integrada ao Festival da Palavra com foco na produção gráfica local. Na CAIXA Cultural Curitiba, a exposição “Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto” homenageia o trabalho da psiquiatra no tratamento de saúde mental por meio da arte.
- Exposição “A Cara da Capa – Designers Paranaenses”: Visitação ao longo do dia nos espaços culturais do festival (locais no site oficial do Festival da Palavra). Entrada gratuita.
- Exposição “Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto”: Visitação durante o horário comercial da galeria, na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Entrada gratuita.
Circo Maximus e Passeio Público oferecem opções de entretenimento
O público pode conferir as apresentações do Circo Maximus, que incluem malabaristas, palhaços, acrobatas e o globo da morte. Já a programação do Inverno Encantado no Passeio Público traz decorações temáticas e iluminação especial no parque.
- Circo Maximus: Apresentação às 20h00, nas instalações do Circo em Curitiba. Ingressos de R$ 22,00 a R$ 352,00 no site oficial do Circo Maximus.
- Inverno Encantado no Passeio Público: Das 18h00 às 21h00, no Passeio Público de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro). Entrada gratuita.
Festival da Palavra reúne Brunna Lombardi e grandes atrações na programação cultural de Curitiba
A agenda da semana em Curitiba destaca a realização do IV Festival da Palavra, evento que leva debates literários ao Teatro Guaíra. A cidade também conta com espetáculos circenses no Circo Maximus, opções de lazer ao ar livre no Passeio Público e mostras de artes visuais em galerias centrais.
Teatro Guaíra recebe mesa de abertura do Festival da Palavra
O Teatro Guaíra sediará a mesa “Entre a Terra e o Invisível”, que junta a atriz e escritora Brunna Lombardi ao romancista Itamar Vieira Junior. O debate literário recebe mediação de Edney Silvestre.
- Horário: 19h30.
- Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).
- Ingressos: Gratuito (reserva de ingressos limitados pelo Guia Curitiba mediante doação de um livro de literatura em bom estado).
CAIXA Cultural e centros de cultura exibem mostras artísticas
As galerias da capital apresentam o trabalho de designers locais na mostra “A Cara da Capa – Designers Paranaenses”. Paralelamente, a CAIXA Cultural Curitiba abriga a exposição “Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto”, focada na trajetória da psiquiatra brasileira.
- A Cara da Capa – Designers Paranaenses: Visitação ao longo do dia em diversos espaços culturais do festival (consulta de locais no site do Festival da Palavra). Gratuito.
- Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto: Visitação no horário comercial da galeria, na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Gratuito.
Circo Maximus e Inverno Encantado movimentam a rotina de lazer
A estrutura do Circo Maximus traz atrações variadas para a cidade, reunindo acrobatas, palhaços, malabaristas e o globo da morte. No Passeio Público, a prefeitura mantém a iluminação especial e o cenário temático do Inverno Encantado.
- Circo Maximus em Curitiba: Espetáculo às 20h00, nas instalações do Circo em Curitiba. Ingressos de R$ 22,00 a R$ 352,00 disponíveis no site oficial do Circo Maximus.
- Inverno Encantado no Passeio Público: Visitação das 18h00 às 21h00, no Passeio Público de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro). Entrada gratuita.