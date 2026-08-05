O que fazer em Curitiba hoje? Abertura de festival e muito mais

O IV Festival da Palavra de Curitiba tem sua abertura oficial promovida nesta quarta-feira no Teatro Guaíra. Além do encontro literário nacional, a programação do dia reúne mostras de artes visuais na CAIXA Cultural Curitiba e no centro da cidade, além de atração circense e evento de inverno no Passeio Público.

Mesa literária reúne Brunna Lombardi e Itamar Vieira Junior no Teatro Guaíra

A abertura do IV Festival da Palavra de Curitiba apresenta a mesa literária “Entre a Terra e o Invisível”, que reúne a escritora e atriz Brunna Lombardi e o romancista Itamar Vieira Junior, com mediação do jornalista Edney Silvestre.

Horário: 19h30.

19h30. Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).

Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos: Gratuito (retirada limitada pelo Guia Curitiba mediante a doação de um livro de literatura em bom estado).

CAIXA Cultural Curitiba e espaços centrais exibem mostras de artes visuais

O circuito de exposições tem a mostra “A Cara da Capa – Designers Paranaenses”, integrada ao Festival da Palavra com foco na produção gráfica local. Na CAIXA Cultural Curitiba, a exposição “Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto” homenageia o trabalho da psiquiatra no tratamento de saúde mental por meio da arte.

Exposição “A Cara da Capa – Designers Paranaenses”: Visitação ao longo do dia nos espaços culturais do festival (locais no site oficial do Festival da Palavra). Entrada gratuita.

Visitação ao longo do dia nos espaços culturais do festival (locais no site oficial do Festival da Palavra). Entrada gratuita. Exposição “Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto”: Visitação durante o horário comercial da galeria, na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Entrada gratuita.

Circo Maximus e Passeio Público oferecem opções de entretenimento

O público pode conferir as apresentações do Circo Maximus, que incluem malabaristas, palhaços, acrobatas e o globo da morte. Já a programação do Inverno Encantado no Passeio Público traz decorações temáticas e iluminação especial no parque.

Circo Maximus: Apresentação às 20h00, nas instalações do Circo em Curitiba. Ingressos de R$ 22,00 a R$ 352,00 no site oficial do Circo Maximus.

Apresentação às 20h00, nas instalações do Circo em Curitiba. Ingressos de R$ 22,00 a R$ 352,00 no site oficial do Circo Maximus. Inverno Encantado no Passeio Público: Das 18h00 às 21h00, no Passeio Público de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro). Entrada gratuita.

Festival da Palavra reúne Brunna Lombardi e grandes atrações na programação cultural de Curitiba

A agenda da semana em Curitiba destaca a realização do IV Festival da Palavra, evento que leva debates literários ao Teatro Guaíra. A cidade também conta com espetáculos circenses no Circo Maximus, opções de lazer ao ar livre no Passeio Público e mostras de artes visuais em galerias centrais.

Teatro Guaíra recebe mesa de abertura do Festival da Palavra

O Teatro Guaíra sediará a mesa “Entre a Terra e o Invisível”, que junta a atriz e escritora Brunna Lombardi ao romancista Itamar Vieira Junior. O debate literário recebe mediação de Edney Silvestre.

Horário: 19h30.

19h30. Local: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).

Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos: Gratuito (reserva de ingressos limitados pelo Guia Curitiba mediante doação de um livro de literatura em bom estado).

CAIXA Cultural e centros de cultura exibem mostras artísticas

As galerias da capital apresentam o trabalho de designers locais na mostra “A Cara da Capa – Designers Paranaenses”. Paralelamente, a CAIXA Cultural Curitiba abriga a exposição “Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto”, focada na trajetória da psiquiatra brasileira.

A Cara da Capa – Designers Paranaenses: Visitação ao longo do dia em diversos espaços culturais do festival (consulta de locais no site do Festival da Palavra). Gratuito.

Visitação ao longo do dia em diversos espaços culturais do festival (consulta de locais no site do Festival da Palavra). Gratuito. Nise da Silveira: A Revolution pelo Afeto: Visitação no horário comercial da galeria, na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Gratuito.

Circo Maximus e Inverno Encantado movimentam a rotina de lazer

A estrutura do Circo Maximus traz atrações variadas para a cidade, reunindo acrobatas, palhaços, malabaristas e o globo da morte. No Passeio Público, a prefeitura mantém a iluminação especial e o cenário temático do Inverno Encantado.

Circo Maximus em Curitiba: Espetáculo às 20h00, nas instalações do Circo em Curitiba. Ingressos de R$ 22,00 a R$ 352,00 disponíveis no site oficial do Circo Maximus.

Espetáculo às 20h00, nas instalações do Circo em Curitiba. Ingressos de R$ 22,00 a R$ 352,00 disponíveis no site oficial do Circo Maximus. Inverno Encantado no Passeio Público: Visitação das 18h00 às 21h00, no Passeio Público de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro). Entrada gratuita.