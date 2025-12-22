Furto de mais de 500 metros de cabos deixa trecho do Centro de Curitiba no escuro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A região do Centro de Curitiba, onde estão sendo realizadas as obras do BRT Leste/Oeste na Avenida Sete de Setembro, ficou no escuro após o furto de mais de 500 metros de cabos da iluminação pública na última sexta-feira (19/12). Equipes da Engie, empresa responsável pela iluminação na capital paranaense, seguem em campo trabalhando para normalizar o fornecimento de energia no local.

Não foi apenas neste ponto que a ação de criminosos prejudicou a iluminação do Centro. Na noite de domingo (21/12), a Polícia Militar conseguiu prender um homem nas proximidades da Travessa da Lapa que transportava cerca de 150 quilos de cabos furtados. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

As intervenções na Avenida Sete de Setembro integram o Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste e estão sendo realizadas em um ponto estratégico da cidade. A requalificação promete trazer melhorias para a região, garantindo a operação do Ligeirão Leste/Oeste.

O Lote 2.3 tem valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses. Contempla mais de 3 mil metros de nova pavimentação, 2.123 metros de calçadas e 2.010 metros de ciclovias.