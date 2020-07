Dono de um dos bares mais populares de Curitiba, o empresário Sebaldo Sabatke, 58 anos, o Seba, fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro por ajuda na pandemia do covid-19. Em vídeo postado no Facebook, o dono do Seba’s Rock Bar, tradicional point da galera roqueira no bairro Boqueirão, diz estar decepcionado com as ações do governo federal para socorrer os pequenos empresários.

No vídeo postado nesta sexta-feira (10), Seba diz que votou no presidente Bolsonaro, mas que está indignado com o tratamento dado pelo governo federal aos pequenos comerciantes. “Vocês vieram para endireitar o Brasil, para ser melhor do que aqueles que estavam lá. Mas estou chateado com vocês. Vocês estão defendendo os bandidos”, desabafou.

Eu, SEBALDO SABATKE cidadão brasileiro, abandonado por meu país. __Sr Presidente! Preciso de uns trocados emprestados, me empresta? Posted by Sebaldo Sabatke on Thursday, July 9, 2020

A principal reclamação do dono do bar é com a falta de apoio financeiro enquanto os estabelecimentos estão fechados pelo decreto estadual para conter o avanço da covid-19. O Sebas está fechado há 80 dias, trabalhando apenas com delivery.

“Por que o Banco Central autoriza os bancos a cobrar 16% de cheque especial? Eu tenho empréstimos no banco, mas os juros passam de 100%. Por que não fazem juros de 10% ao ano, pelo menos para eles poderem emprestar dinheiro? Nos ajudem, meu Deus do céu”, suplica o empresário.

Seba’s Rock Bar está fechado desde o início da pandemia em Curitiba. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná / Arquivo

“Eu tenho crédito para pegar o dinheiro, mas não consigo. Os mercados e a agricultura estão pegando todos os empréstimos. E nós que estamos aqui sofrendo como os donos de bar, de restaurante, de academias, de lojas em shopping?”, questiona.

Quarentena

Por fim, Seba diz que é a favor da quarentena, mas critica o tratamento dado aos pequenos comerciantes. “Eu concordo que tem que existir a quarentena. Mas ela só existe para nós, pequenos. Ninguém mais está fazendo quarentena. Como vamos aguentar?”, cobra.

Ainda em março, poucos dias antes da pandemia ser declarada em Curitiba, a Tribuna trazia reportagem do bom momento do Seba’s Rock Bar, que chegou a apresentar 300 bandas em seu palco em 25 anos de história. Entre as pessoas que frequentaram o Seba’s, há nomes de peso, como os músicos do Nazareth. Cenário bem diferente de hoje.

