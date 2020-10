O tempo no fim de semana (31 e 1º) e no feriado do Dia de Finados, na segunda-feira (2) deve permanecer nublado em Curitiba e com possibilidade de chuva no Litoral do Paraná. Nas outras regiões do estado, as temperaturas estarão mais elevadas e o sol vai fazer companhia nos três dias.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital paranaense não deve passar de 20°C até terça-feira (3), ou seja, a sensação será de temperatura amena, com momentos de até um friozinho. Para este sábado (31), Curitiba terá a mínima de 12°C e máxima de 15°C. Já no domingo, a temperatura vai subir um pouco, com a máxima que pode chegar aos 16°C.

Com o tempo assim, a dica de passeio para este fim de semana é visitar o Museu Egípcio & Rosacruz Tutankhamon, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Aos sábados, o museu é aberto das 10 às 17h. Aos domingos, funcionamento é das 13h30 às 17h e feriados, das 10 às 17 horas. Porém, excepcionalmente na próxima segunda-feira (2), feriado de Finados, o museu estará fechado. A entrada custa R$ 24 inteira e R$ 12 meia.

Litoral com chuva e vento

Quem desceu a Serra para aproveitar o Litoral do Paraná não deve encontrar sol e calor na região durante o fim de semana e o feriado da segunda-feira. A chuva deve cair nas praias e fazer parte em alguns momentos deste período, com ventos chegando a 34 km/h.

Neste sábado, a máxima não deve ultrapassar os 18°C no Litoral. À noite, a chuva deve parar, o que aumenta a chance de passear com mais tranquilidade na beira-mar. Sem esquecer, é claro, de utilizar máscara de proteção e seguir os cuidados para evitar a contaminação com novo coronavírus.

Interior do Paraná

Nas outras regiões do Paraná, o sol vai marcar presença, fazendo com que as temperaturas fiquem acima dos 25°C. Com tempo firme, Foz do Iguaçu, no Oeste do estado, deve atrair um bom número de turistas no feriado. Para este sábado, a máxima na cidade deve chegar a 27°C, sem chance de chuva.