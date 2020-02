Temperatura despencou e a chuva deve voltar a cair em Curitiba nesta segunda-feira (10). De acordo com a previsão do Instituto Simepar, as máximas não devem passar dos 19° C na capital e Região Metropolitana (RMC). A mesma previsão vale para o Litoral e para a região dos Campos Gerais, onde as precipitações tendem a ser mais volumosas. A região de Curitiba, litoral e norte, inclusive, estão sob alerta amarelo de temporal.

Em Curitiba, nesta segunda, o Simepar aponta que os termômetros devem variar entre 16° C e 19° C. A chance de chover está na casa dos 95% de probabilidade. Junto com a chuva, estão previstas rajadas de vento próximas dos 33 km/hora. Na noite deste domingo, um temporal que atingiu Curitiba causou um alagamento e torcedores tiveram que sair correndo do jogo do Paraná Clube para resgatar os carros que estavam na inundação.

Ainda segundo o instituto meteorológico, as áreas de instabilidade no Estado estão associadas ao deslocamento de uma frente fria pelo Oceano, próximo da costa dos estados do Paraná e de São Paulo. A presença da massa de ar frio ocasiona uma baixa amplitude térmica, ou seja, as temperaturas variam pouco, do início ao fim do dia.

Litoral

Nas praias paranaenses, as temperaturas também caem nesta segunda-feira. O tempo também deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Segundo o Simepar, a variação térmica deve girar entre 21° C e 24° C, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Assim como em Curitiba, haverá baixa amplitude térmica.

Interior

Chuvas intensas e baixas temperaturas estão previstas para metade norte do Paraná, assim como para os Campos Gerais. Em Ponta Grossa, por exemplo, a Máxima prevista pelo Simepar é de 20° C, com Mínima de 16° C. Ao norte, em Londrina e Maringá, as temperaturas variam entre 19° C e 25° C nesta segunda.

Alerta amarelo de temporal

A cor amarela deste alerta é a segunda mais forte em uma lista de quatro cores, que vão do verde, segundo para o amarelo, laranja e vermelho, o mais forte.

O alerta prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.