As temperaturas irão a partir desta quarta-feira (23) em Curitiba e região, após dias de frio intenso. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as máximas previstas podem chegar aos 20º C, quase cinco graus Celsius a mais do que nos dias anteriores. Porém, o céu ainda deverá estar encoberto com muitas nuvens na capital. A meteorologia não descarta a ocorrência de chuva fina e isolada.

Conforme aponta o Simepar, a variação térmica em Curitiba nesta quarta ficará entre 10º C e 18º C. Embora esquente um pouco mais e a sensação de frio não seja tão intensa, a umidade transportada pelos ventos que chegam do oceano deixam o tempo nublado na capital e região metropolitana. O mesmo ocorre nas praias paranaenses.

De acordo com a meteorologia, pode ocorrer alguma garoa ocasional nestes setores do estado. Nos Campos Gerais e no Norte, a nebulosidade fica variável, enquanto no Noroeste, Oeste e no Sudoeste o sol predomina durante os períodos da manhã e da tarde.

No Litoral, o céu encoberto de nuvens e a umidade aumentam a possibilidade da ocorrência de garoas. Por lá, há mais chance de chover do que em Curitiba. Os termômetros também devem subir um pouco mais do que na capital. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as máximas previstas giram em torno dos 22º C, com mínimas de 14º C.

