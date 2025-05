Frio dá trégua em Curitiba, mas sensação gelada segue no Interior

Após dois dias consecutivos de temperaturas mínimas recordes em 2024, os termômetros voltaram a subir em Curitiba neste sábado (31). A menor marca do dia foi de 9,2 °C pela manhã, 5,1 °C acima da registrada na sexta-feira (30).

Ao longo do dia, essa deverá continuar sendo a menor temperatura. A máxima prevista é de 18 °C, sem possibilidade de chuva, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Para este domingo (1º), a previsão indica mínima de 13 °C na capital.

Enquanto Curitiba tem um alívio do frio, municípios do interior do estado ainda enfrentaram sensação térmica negativa nesta manhã de sábado. Em Guarapuava, no distrito de Entre Rios, os termômetros marcaram -0,6 °C. Em Palmas, no distrito de Horizonte, a percepção da temperatura chegou a -0,2 °C às 6h15. Já em Toledo, às 8h, chegou a -0,1 °C.

Outras cidades com sensação de frio intenso foram Pinhão (0,1 °C), Francisco Beltrão (0,3 °C), Foz do Iguaçu (1,4 °C) e União da Vitória (3,1 °C).

Vai “esquentar” no estado?

Para o domingo, são esperadas mínimas em torno de 6 °C no Oeste paranaense. Com tempo estável, a região poderá registrar máximas de até 25 °C. Já no Litoral, as variações de temperatura serão menores, com previsão de mínima de 14 °C e máxima de 20 °C.