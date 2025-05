Mega-Sena sorteia neste sábado R$ 31 milhões; vai dar sorte?

Neste sábado, as bolas do concurso 2.870 da Mega-Sena vão rolar a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio acontece no famoso Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e promete fazer alguém bem mais rico antes do fim do dia.

E tem um detalhe especial: como este é um concurso com final zero, ele vem turbinado. Segundo as regras da loteria, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores. Resultado? Um bolada de R$ 31 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Para quem quer acompanhar ao vivo, é só ficar de olho no canal da Caixa no YouTube ou no Facebook das Loterias Caixa. A transmissão começa pontualmente às 20h.

Ainda dá tempo de apostar! Você tem até as 19h para fazer sua fezinha nas lotéricas de todo o país ou pelo site da Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

E aí, vai tentar a sorte? Quem sabe hoje não é seu dia de virar milionário…