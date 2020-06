A última semana do mês de junho vai ter chuva, frio e possibilidade de geada em Curitiba. Esta roda maluca do tempo deve-se à uma frente fria que está chegando no Paraná e que promete alterar o tempo para o novo mês que se aproxima. Na quinta-feira (2), por exemplo, a mínima chega aos 3ºC em Curitiba.

publicidade

+Leia mais! Prazo da declaração do Imposto de Renda termina nesta terça. Veja como declarar!

Para esta segunda-feira (29) na capital, a previsão do Instituto Tecnológico Simepar é de dia nublado, com alguns momentos de sol, especialmente durante à tarde. A máxima chega a 17°C e cai ao chegar à noite para 12°C. A queda na temperatura já irá demonstrar a alteração da semana. Para terça-feira (30), a chuva já se fará presente de maneira tímida, mas já deixa o cartão de visita para o frio.

Na quarta-feira (1º), julho chega com céu claro e vento. A temperatura mínima em Curitiba deve bater 6°C com rajadas de vento de 58 quilômetros por hora. Gorro e aquela japona esperta para quem precisa sair de casa, não se esqueça da máscara e também do álcool gel, como proteção ao coronavírus.

Geada em Curitiba

Se você ficou com frio só de pensar na semana, se prepare para quinta-feira. No segundo dia de julho, previsão de geada em Curitiba. A mínima prevista deve chegar a 3°C nas primeiras horas da manhã. Para o fim de semana, a baixa temperatura irá permanecer, mas irá subir em relação ao frio de quinta-feira. No interior do Paraná.

publicidade

+Viu essa? Bolão do Paraná ganha parte dos R$ 150 milhões da Quina de São João