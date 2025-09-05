Frente fria deixa o feriado com chuva e baixa temperatura em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O feriado da Independência, neste domingo, 7 de setembro, será marcado por tempo instável em todas as regiões do Paraná. Em Curitiba, onde o feriado se estende até segunda-feira (8), os termômetros devem registrar mínimas entre 8 ºC e 11 ºC, com possibilidade de chuva ao longo do período.

Segundo Paulo Barbieri, meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a partir do início da noite desta sexta-feira (5) até a manhã de sábado, a temperatura na capital começa a cair.

“Isso ocorre devido à presença de ventos que sopram do sul e sudeste, provocando amanheceres frios, com temperaturas próximas de 11 ºC nas regiões da metade sul do estado, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba”, explica.

Previsão do tempo para Curitiba no fim de semana

No sábado, a mínima prevista é de 8 ºC, com máxima de 11 ºC. No domingo (7), quando são esperados os maiores volumes de chuva, a temperatura deve variar entre 9 ºC e 21 ºC. Na segunda-feira (8), os termômetros devem voltar a subir, registrando valores acima de 20 ºC.

De acordo com o Simepar, o tempo permanecerá instável em grande parte do estado até quarta-feira (10). A expectativa é de novo declínio nas temperaturas nos dias seguintes, mantendo valores próximos ou ligeiramente inferiores aos registrados durante o feriado.

Como fica o tempo nas praias?

Para quem planeja aproveitar o litoral do Paraná, é importante redobrar a atenção nas estradas e levar roupas adequadas. Em Paranaguá, a máxima ao longo do fim de semana será de 17 ºC, com nebulosidade e chuvas concentradas especialmente no domingo.

Em Matinhos, a chuva deve se intensificar a partir de sábado. As temperaturas variam entre 13 ºC e 14 ºC. Já em Guaratuba, a amplitude térmica será ainda menor, oscilando entre 11 ºC e 12 ºC no sábado e entre 13 ºC e 17 ºC no domingo.

Quem viajar para o interior do estado terá temperaturas mais elevadas. Na metade norte do Paraná, incluindo as regiões de Maringá e Londrina, o fim de semana será de sol, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas em alguns momentos.

