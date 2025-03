Fotos raras de Curitiba ganha destaque nos 332 anos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma boa notícia para os fãs da Curitiba de antigamente. No mês em que a capital celebra 332 anos, 29 de março, a equipe do Departamento de Gestão do Arquivo Público está separando imagens que contam a história da cidade. A cada dia, o portal da Prefeitura destacará pontos importantes e que faz relembrar o quanto Curitiba mudou.

A desta segunda-feira (03) retrata a Estação Ferroviária de Curitiba, vista da Praça Eufrásio Correia. Na imagem, é possível identificar as carroças e carruagens que realizavam o transporte de cargas e de pessoas na época, como também um quiosque de doces e bebidas, à esquerda. O registro é do fim da década de 1890.

A Estação Ferroviária funcionou entre 1885 e 1972, quando a porta de entrada da capital foi transferida para a atual Rodoferroviária. O edifício antigo foi reaberto em 1982, como Museu Ferroviário de Curitiba, e até hoje é um espaço de conhecimento e memória da história curitibana. Há 27 anos, o espaço também é incorporado ao Shopping Estação, preservando sua arquitetura original.

Outras publicações foram sobrea primeira igreja Matriz de Curitiba e fotos feitas no atual bairro Alto da Glória.