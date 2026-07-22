Ciência contra o crime: evento gratuito em Curitiba revela novas armas da polícia

Nesta quinta (23) e sexta-feira (24), Curitiba recebe o III Fórum Internacional de Ciências Policiais (FCIP). O evento reúne especialistas do Brasil e do exterior para debater os rumos da segurança pública e o uso da ciência e da tecnologia na atividade policial. A participação é gratuita.

Realizado no auditório da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), no Centro, o fórum terá como tema desta edição “Ciências Forenses e Segurança Pública Baseada em Evidências“. A programação começa às 8h30 de quinta-feira, com a palestra de abertura do diretor do Centro de Antropologia Forense da Universidade Estadual do Texas (FACTS), Daniel Wescott.

Ao longo do primeiro dia, os debates abordarão temas como combate a fraudes, gestão da segurança pública, atos infracionais envolvendo adolescentes, cibersegurança e aplicação das ciências forenses nas investigações. Na sexta-feira, a programação será voltada ao enfrentamento do crime organizado, resposta a grandes desastres, armamento e técnicas de tiro.

O objetivo do FCIP é fortalecer as Ciências Policiais como um campo de produção de conhecimento aplicado, aproximando a experiência operacional das forças de segurança da pesquisa científica, da inovação tecnológica e da formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

A estrutura do evento tem capacidade para receber até 1,4 mil participantes e contará com salas para atividades paralelas, espaço para apresentação de trabalhos científicos e área expositiva destinada a instituições e empresas parceiras. A organização espera reunir policiais e pesquisadores de pelo menos 20 estados brasileiros.

Serviço

III Fórum Internacional de Ciências Policiais – FICP Paraná 2026

Data: 23 e 24 de julho de 2026

Local: Auditório Mário Schoemberger, na Rua Barão do Rio Branco, 370 – Centro, Curitiba/PR

Ingressos: pelo site Even3

Entrada gratuita