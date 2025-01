Formação de cabeça d’água deixa 10 ilhados em rio de Antonina

Dez pessoas ficaram ilhadas depois de serem surpreendidas por uma cabeça d’água no Rio do Nunes em Antonina, Litoral do Paraná. A ocorrência foi no sábado (11), e ninguém ficou ferido após resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, esse grupo com seis mulheres e quatro homens desciam de caiaque o rio quando tiveram uma surpresa perigosa. As pessoas ficaram ilhadas na parte central do rio, conforme é possível perceber em imagem divulgada pelos militares (veja vídeo).

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná orienta que ao entrar em rios, permaneça sempre próximo as margens e fique atendo a mudança de coloração da água, o aumento repentino do volume de água, presença de folhas, troncos e galhos, pois é o primeiro indício de uma cabeça d’água.

A cabeça d’água é o aumento significativo do volume de água em razão de chuvas próximas as suas nascentes ou trechos mais altos no rio.