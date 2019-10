Um incêndio que chamou a atenção de quem passava pela Linha Verde, próximo aos viadutos sobre a Avenida Afonso Camargo e também da BR 277, nos fundos do Jardim Botânico, em Curitiba, na verdade não era bem um incêndio.

O Corpo de Bombeiros realizou um treinamento no local e assustou motoristas, pedestres e jornalistas desavisados (como este que vos escreve). Apesar da proximidade com outros imóveis, não houve risco do fogo se alastrar, pois tratava-se de uma simulação.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente.

A reportagem foi ao local conversou com o tenente Espagnol, do Curso de Operações e Combates a Incêndio.

. “As pessoas se preocuparam e ligaram para Bombeiros e imprensa, e isso é importante. Mas é uma situação controlada. Fizemos um fogo, uma fumaça, mas tudo controlado. Treinamento realizado com sucesso. Acredito que foi válida a experiencia para todos”, disse o tenente dos Bombeiros.

O curso tem por finalidade pôr em prática tudo que os oficiais aprenderam em tese. “Temos situações do dia a dia, de combate a incêndios que é nossa missão, e temos que treinar para na hora da ocorrência, da atividade real, ter o maior êxito possível”, acrescentou.

* Colaboração: Rodrigo Cunha