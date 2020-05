Dois bares e uma tabacaria foram fechados nesta semana por não manterem distanciamento entre as pessoas, possibilitando aglomerações e desrespeitando as normas vigentes em Curitiba para prevenção do coronavírus. Os estabelecimentos funcionam nos bairros Água Verde, Novo Mundo e Boqueirão.

publicidade

Trinta e quatro estabelecimentos comerciais passaram por fiscalizações de agentes da prefeitura de Curitiba de segunda-feira (18) até o fim da tarde de quinta-feira (21).

+ Leia mais: Campeão do BBB é indiciado por quatro crimes em Curitiba

O objetivo das fiscalizações é orientar proprietários e até clientes. No momento da abordagem, os fiscais conversam com os donos sobre a necessidade de evitar a aglomeração e respeitar as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como a utilização da máscara de proteção que se tornou obrigatório em Curitiba, disponibilizar álcool gel para funcionários e clientes e manter distanciamento entre mesas ou balcão.

Durante o dia, os agentes estiveram em lojas de aparelhos eletroeletrônicos, roupas e acessórios, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, bijuterias e artesanatos, tecidos e artigos de armarinho. Já a noite, tabacarias, igrejas, canchas de esportes e academias de ginástica. Foram aplicadas 14 notificações, sete delas envolvendo também a necessidade de adequação dos alvarás. No caso das igrejas, elas foram liberadas a reabrir na sexta-feira (22), utilizando algumas normas.

publicidade

+ Veja também: Homem de 64 anos é nova vítima da covid-19 em Curitiba, casos são 921

Denúncias

Grande parte das denúncias chegam pela Central 156 ou pelo site http://www.central156.org.br/. No portal, são 29 serviços que podem ser solicitados pela população como informações do trânsito, parques (estão fechados pela pandemia), pavimentos, ruas da cidadania, acessibilidade, praças e até como orientações de combate a pragas urbanas como morcegos, lagartas e percevejos.

Nesta época de pandemia, o assunto coronavírus ganhou força na Central e ultrapassou temas como horários de ônibus e iluminação pública.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?