O segundo fim de semana de dezembro vai ser de temperatura alta e chuva em Curitiba e região metropolitana. A tendência é de termos os termômetros passando de 25°graus tanto neste sábado (12), quanto no domingo (13). Há alerta amarelo de temporal no Paraná.

+Leia mais! Espera por vaga em UTI pode demorar até 72 horas em Curitiba e região metropolitana

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado vai ser de temperatura alta e pode bater 29°graus. Sol desde o começo do dia, mas com muitas nuvens. Para o período da tarde, a chuva refresca um pouco os curitibanos, mas não muito intenso. À noite, promessa de horas frescas e agradáveis.

No domingo o dia vai ser bem semelhante ao sábado. A temperatura cai um pouquinho, mas nada acentuado. A máxima prevista para 28°graus. A chuva também vai fazer companhia em alguns momentos do dia.

+Viu essa? Seu Barriga do ‘Chaves’ na TV Globo? Entenda e saiba como assistir!

Litoral

Para quem está no litoral do Paraná, protetor solar e muita água. Na bela e simpática Morretes, a máxima vai chegar a 33°graus. Caso se programe para almoçar e passear pela cidade histórica, não esqueça da máscara de proteção e álcool gel.

+Viu essa? Após 23 anos, Bar Crossroads fecha as portas por tempo indeterminado: “Ficou inviável”

Interior

O interior do Paraná vai apresentar calor em todas as regiões. Em Foz do Iguaçu, no Oeste, o maçarico vai parar nos 35°graus. Um calor para cada um e aí proteção para todos os lados. Há previsão de alerta amarelo para a região oeste e sul do Paraná. segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Bom fim de semana e se possível, fique em casa!!!