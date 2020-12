A Globo confirmou na quinta-feira (10) que o humorístico “Vai Que Cola”, sucesso no Multishow, vai entrar na grade do canal aberto. Uma seleção de episódios da sexta temporada vai ser exibida a partir de 21 de dezembro após o Jornal da Globo.

Entre os episódios previstos para irem ao ar está o que tem participação de Édgar Vivar, intérprete do Seu Barriga do seriado “Chaves”. Vale lembrar que o programa mexicano era exibido na TV aberta pelo SBT e chegou a ter os direitos comprados também pelo Multishow entre 2018 e julho deste ano.

Atualmente, o programa está na oitava temporada na TV paga. Na sexta leva de episódios, também há espisódios com as cantoras Iza e Paula Fernandes e com a humorista Gorete Milagres.

“Vai Que Cola”

“Vai Que Cola” acompanha as histórias dos moradores da pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla). Na sexta temporada, os personagens vão para Praia Grande (litoral de São Paulo) para curtir o verão na casa de Aurelina (Gorete Milagres), tia do motoboy Sanderson (Marcelo Médici).

Médici, aliás, disse que parte da trama foi inspirada nas férias que ele passou em São Vicente, cidade próxima a Praia Grande. “Contei muitas histórias sobre essas recordações nos bastidores, lembrava de muitos lugares e hábitos dos tempos que passei por lá”, afirmou.

“Minha tia tinha um apartamento de veraneio, e meu sonho era morar ali, de frente pro mar”, lembrou. “O apartamento ficava fechado e sempre que a gente chegava tinha uma surpresa, um chuveiro queimado, uma geladeira que dava choque, uma torneira com vazamento, assim como acontece no programa.”

Na tela da Globo

Já Cacau Protásio, que interpreta Terezinha, comemorou a chegada do humorístico à TV aberta. “Essa temporada que se passa em Praia Grande é muito especial porque trouxe um frescor para o programa”, avaliou. “Os episódios são bem engraçados, com participações especiais, tenho certeza de que todos irão se divertir muito.”

“Saber que esse programa que sempre fizemos com tanta dedicação será assistido por um número ainda maior de pessoas na TV Globo é maravilhoso”, comentou Rafael Infante, que vive o personagem Éricson. “Quem já assistiu poderá curtir de novo, quem não assistiu vai se apaixonar e quem nunca ouviu falar vai ficar sabendo e terá a oportunidade de conhecer.”

“Fiquei feliz demais tanto pelo programa quanto pela minha volta para o canal, é uma emoção!”, concordou Abdalla. “O programa é feito de uma maneira muito dinâmica, e temos um elenco muito afinado, potente. Com o passar do tempo esse entrosamento foi só melhorando, nos divertimos cada vez mais. Nessa temporada estávamos com a corda toda, foi tudo muito alegre.”

Luis Lobianco, que interpretou o carteiro Reginel nessa temporada, contou como foi a experiência. “Ele cai ali de paraquedas, mas logo é acolhido”, disse. “Gosto de sentir que o meu trabalho está na boca do povo e é demais pensar no ‘Vai que Cola’ sendo exibido na TV Globo, potencializando sua história.”

Já Paulinho Serra, que vive o cobrador de ônibus Zélio, contou que a participação foi comentada até no exterior. “Quando me apresentei nos Estados Unidos e no Japão percebi o quanto os brasileiros que moram nesses países curtem o programa. É muito importante que ele tenha um alcance ainda maior”

Também integram o elenco Marcus Majella, Samantha Schmütz, Emiliano D’Ávila, Fiorella Mattheis, Letícia Lima, Aline Riscado, Alexandre Porpetone e o influenciador digital Isaac do Vine.