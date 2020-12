Todo ano a ferramenta digital BabyCenter Brasil elabora um ranking dos nomes de bebês mais populares, que estão bombando no Brasil, a partir dos dados de bebês cadastrados ao longo do ano no site. Em 2020, com 347 mil registros realizados, o topo dos nomes mais escolhidos pelas famílias ficou com Miguel para os meninos e Helena para as meninas, seguindo posição já vista na plataforma desde o ano de 2018.

Os dados costumam diferir do levantamento completo feito pelos cartórios de registro civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, mas que são divulgados somente nos últimos dias de cada ano, mas dão uma ideia das tendências que podem balizar a escolha, ou a não-escolha, de um nome para um bebê que está por vir.

No ano passado, por exemplo, por este levantamento junto aos cartórios, a preferência nacional foi para nomes compostos como Enzo Gabriel e Maria Eduarda.

O ponto positivo da análise da plataforma BabyCenter é que as grafias distintas para o mesmo nome são uniformizadas, ampliando o alcance desse levantamento e os nomes compostos são listados separadamente, mostrando a força real daquele nome especificamente.

10 nomes mais populares de meninas

1ª. Helena

2ª. Alice

3ª. Laura

4ª. Manuela

5ª. Isabella

6ª. Sophia

7ª. Luísa

8ª. Heloísa

9ª. Liz

10ª. Cecília

10 nomes mais populares de meninos

1°. Miguel

2°. Arthur

3°. Heitor

4°. Théo

5°. Davi

6°. Bernardo

7°. Gael

8°. Gabriel

9°. Pedro

10°. Samuel.