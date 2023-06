Fim da dor na lombar: UFPR seleciona quem tem dor frequente para estudo

Tem dor frequente na região da lombar? Se ela acomete você, saiba que não está sozinho. O mal acomete entre 70 a 85% da população mundial. Por ser muito comum, um estudo clínico conduzido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) vai avaliar o efeito analgésico imediato de recursos eletromofototerapêuticos na dor lombar em pacientes adultos. Para isso, a universidade está convocando voluntários para a pesquisa.

O estudo está sendo realizado no Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia, Setor de Ciências Biológicas, coordenado pela professora Ana Carolina Brandt de Macedo. A aplicação do recurso é feita através de eletrodos que são colocados na região lombar, gerando calor ou não dependendo do modo em que seja programado (contínuo ou pulsado), causando assim uma série de efeitos nas células que promovem analgesia, sem ocasionar efeitos colaterais, sendo uma alternativa não farmacológica.

LEIA TAMBÉM:

>> Atentado em Cambé: terceiro suspeito de envolvimento no caso é preso

>> Cruzamento caótico de Curitiba é palco certo para acidentes; “É toda semana”

Podem participar pessoas com mais de 18 anos que apresentem queixa de dor lombar crônica (há mais de 12 semanas). Serão até 30 participantes que, após avaliação fisioterapêutica inicial, serão separados em grupos e receberão aplicação do recurso de Diatermia por Ondas Curtas durante 30 minutos. Nova avaliação será feita logo após a aplicação para verificar os efeitos imediatos. Após o intervalo de uma semana, o participante será avaliado uma última vez.

Os interessados em se candidatar por entrar em contato com a equipe pelo e-mail dorlombar.fisioterapia@gmail.com ou pelos números (41) 98855-2426 ou (41) 99565-9300.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos