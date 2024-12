Festival de Fanfarras reúne mais de mil alunos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festival de Fanfarras, organizado pela Secretaria Municipal da Educação, reuniu cerca de mil alunos do Ensino Fundamental no Centro de Esporte e Lazer Vereador João Derosso, no Xaxim, nesta quarta-feira (04).

O evento, que encerra as atividades das fanfarras escolares de 2023, foi um show de talento e alegria. Os pequenos músicos, todos uniformizados, abriram a festa com o Hino Nacional e o Hino de Curitiba.

“É muito legal”, disse empolgado Enzo Moura, aluno da Escola Maria de Lourdes Lamas Pegoraro, no Cajuru. Sua colega, Ane Beatriz Siqueira, concordou: “Fica tão bonito”.

Entre os maestros, um nome chamou atenção. Daniel Carneiro Ribeiro, que comandou os alunos da Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesserolli, do Pinheirinho, é ex-aluno da rede municipal. “Desde os 11 anos me envolvi e não parei mais”, contou ele, que começou na Escola Cel. Durival Britto e Silva, também no Cajuru.

O projeto das fanfarras existe desde 2008 em Curitiba. Além de ensinar música, ele ajuda no desenvolvimento e na disciplina dos alunos. “As crianças aprendem a ler partituras e tocar instrumentos”, explicou um dos organizadores.

O encontro no ginásio foi mais que uma apresentação. Foi uma chance para alunos e professores trocarem experiências musicais e pedagógicas. Uma verdadeira festa da música que fez Curitiba dançar!