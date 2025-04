Feirinha em Curitiba tem pizza frita em formato de coelho e capivara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Queridinha dos curitibanos e turistas, a Feira Especial da Praça Osório pode ser uma opção de passeio para quem quer aproveitar o feriado de Páscoa em Curitiba, assim como também uma oportunidade na hora de garantir os presentes para família e amigos.

Na Praça Osório são 61 barracas: 25 de gastronomia e 36 dedicadas ao artesanato. A feira também é realizada na Praça Santos Andrade, com cinco barracas (três de gastronomia e duas de artesanato). Ambas vão até o dia 26 de abril.

Coelhos e capivaras são destaques de feirinha de Páscoa em Curitiba

Um dos principais atrativos da feira é a gastronomia variada, com opções para todos os gostos, de comida regional até inspirada na culinária de outros países. Na edição de Páscoa deste ano, um clássico reinventado chama atenção: é a pizza frita em formato de capivara e de coelho, na barraquinha da Família Nielski.

“A gente traz a pizza frita já há algum tempo, mas a ideia foi ‘surfar na onda’ da capivara e incorporar o formato. Para a Páscoa, também trouxemos ela em formato de coelho, a aceitação de ambas está sendo muito boa”, contou Ana Camargo, que trabalha na produção e venda das pizzas.

A curitibana Marta Girelli, moradora do Pinheirinho, aproveitou o passeio pela feira para experimentar a pizza e aprovou. Marta conta que não perde uma edição da feira, e sempre procura encontrar coisas novas e fazer compras.

Clientela conhecida

A feirante Adélia Martelli vende bolachas artesanais e conta que o movimento do primeiro dia de feira, no último sábado (12), foi satisfatório. “Atualmente, 50% ou mais dos nossos clientes são fixos e quando voltamos a expor na feirinha da Osório todo mundo chega com saudade, é gostoso e a gente vende bem”, contou.

Serviço – Feira Especial de Páscoa

Praça Osório

Até 26 de abril

Segunda a sábado: 10h às 21h

Domingo: 14h às 20h

Praça Santos Andrade

Até 26 de abril

Segunda a sábado: 10h às 20h

Domingo: 12h às 18h30