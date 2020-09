A tradicional Feira do Largo da Ordem que costuma atrair turistas e moradores de Curitiba para o Centro Histórico, deixa os domingos e passa a funcionar aos sábados. A mudança segue as restrições impostas pela volta da bandeira laranja, que limita o funcionamento de diversas atividades aos domingos e se estende durante a vigência do Decreto 1160, que entrou em vigor em Curitiba na última segunda-feira (7), com validade de 14 dias.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Modelo de viatura da PM que capotou tem histórico de acidentes desde 2016

No mês de agosto, a feira já tinha começado a funcionar aos sábados e domingos. Agora, segundo a prefeitura, a abertura das barracas acontecerá de forma facultativa, em sistema de rodízio entre os artesãos, não excedendo o número de 300 barracas e respeitando o distanciamento de dois metros entre cada barraca. O horário de funcionamento aos sábados será das 9h às 14h.

LEIA MAIS – Tradicional Feirinha do Largo da Ordem ganha site para artesãos venderem

Normas de funcionamento da Feira

– Material publicitário em cada barraca com informações sobre a transmissão do novo coronavírus e distanciamento.

publicidade

– Disponibilidade obrigatória de álcool em gel 70% para o artesão e público.

– Evitar aglomerações de pessoas, com a participação da fiscalização e guarda municipal atuante.

– Será permitido apenas um artesão por barraca, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas nas filas do lado de fora, que deve ser organizada pelo artesão responsável pela barraca.

– Uso obrigatório de máscaras.

– Disponibilização de barracas de máscaras nas pontas de feira, assim como no percurso da feira.

– Preferencialmente o material deverá ser embalado individualmente, o que facilitará a higienização.

– Presença constante de representantes da Coordenação das Feiras de Arte e Artesanato/CTUR.