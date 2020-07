Um grupo de feirantes do Largo da Ordem, no Centro histórico de Curitiba, realizou um panelaço no final da manhã deste domingo (26), como forma de protesto para que a tradicional feira de Curitiba volte a funcionar. Por causa do decreto 940 as feiras livres estão liberadas apenas de segunda a sexta-feira, sem restrição de horário, com proibição aos sábados e domingos. A feira do Largo da Ordem acontece tradicionalmente aos domingos com produtos artesanais, alimentação e entretenimento aos frequentadores.

publicidade

Segundo organizadores do evento são certa de 1300 famílias que dependem diretamente da feira para tirar seus sustentos. Os mesmos estão sem renda desde o começo da pandemia, em março. Em abril os feirantes do Largo da Ordem ganharam um site para realizar vendas online e tentar minimizar o prejuízo.

+Leia mais! Restaurante, farmácia, padaria. Veja o abre e fecha neste domingo em Curitiba

Na manifestação os feirantes pediam a retomada da feira como forma de gerar emprego e renda às famílias. Além do site, os feirantes mantém uma página no Facebook onde anunciam seus produtos para venda online.

E aí, prefeitura?

Questionada, a prefeitura de Curitiba ressaltou que a suspensão do funcionamento da Feira do Largo da Ordem segue as normas sanitárias definidas em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. Pelo Decreto Municipal 940/2020, as atividades não essenciais ficam proibidas de funcionar nos fins de semana.

publicidade

Além do site de apoio com vendas online a prefeitura informou que tem o Liceu de Ofícios Criativos como uma alternativa aos feirantes. A plataforma promove a formação de empreendedores com adequação ao mundo digital com cursos à distância. São oferecidas capacitações em gestão, criatividade, marketing, finanças e inovação, com o intuito de alavancar as vendas on-line dos artesãos curitibanos. Até o momento, 1.300 pessoas já foram capacitadas.