ONG de Curitiba promove encontro para “gateiros” com feira temática em julho

Os apaixonados por gatos terão um evento dedicado exclusivamente ao universo felino em Curitiba. No dia 12 de julho, a ONG Crazy Cat Gang realiza a primeira feira temática voltada a gatos, reunindo expositores, produtos exclusivos e atrações para tutores. O evento acontece no Barleria, das 15h às 23h.

A proposta é aproximar a comunidade de tutores, protetores e amantes dos felinos, criando um espaço de convivência e conexão. A feira contará com a participação de designers locais, artesãos e criadores independentes, que irão expor itens temáticos e autorais.

Entre os produtos disponíveis estarão peças de decoração, acessórios, artigos para gatos e para humanos, além de opções de presentes e um brechó com itens selecionados.

O local é pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus animais de estimação para acompanhar a programação. Além das compras, o público poderá aproveitar chopes artesanais, drinks e focaccias durante todo o evento.

Serviço

Feira Crazy Cat Gang

Local: Barleria, Alameda Júlia da Costa, nº 252, bairro São Francisco

Data: 12 de julho (domingo)

Horário: das 15h às 23h