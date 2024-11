Feira Nossa Terra reúne autônomos e artesãos em restaurante de Santa Felicidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Acontece neste domingo, das 11h às 17h, no Salão Scalinata do Restaurante Dom Antônio, um dos mais tradicionais de Santa Felicidade, a Feira Empreendedores da Nossa Terra. Está é a 9ª edição do encontro, que cria oportunidades para empreendedores autônomos, artesãos e empresas da região para divulgarem seus produtos e serviços.

A entrada é gratuita para quem quiser a feira. Quem for até o local vai encontrar presentes, lembrancinhas, decoração, vestuário, artigos infantis, cosméticos, artesanato, acessórios femininos, semijóias, papelaria, queijos, bebidas e muito mais. O ambiente é familiar e agradável para receber a todos como uma grande festa da vizinhança. O estacionamento é gratuito;

Mais informações pelos telefones (41) 99701-19882 e 99503-5548. O Restaurante Dom Antônio fica na Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade.