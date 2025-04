Feira gigante reúne supermercados e fornecedores em Curitiba

Começou nesta terça-feira (22) a ExpoApras 2025. A maior edição da feira de varejo, segundo a organização, projeta números expressivos. A expectativa é que, ao longo dos três dias de programação, sejam realizados R$ 1 bilhão em negócios, 20% acima dos gerados no ano passado. A cifra se refere ao que é gerado dentro do evento.

São mais de 450 expositores em uma área de vendas de 14 mil metros quadrados. Também segundo projeção dos organizadores, são aguardados mais de 60 mil visitas até o dia 24. Com o tema “Inovação e Tecnologia Conectando Gerações”, a intenção do evento é refletir as demandas do cenário atual, apresentando soluções inovadoras e tecnologias que visam o fortalecimento do setor varejista.

“O consumidor deve estar no centro de todas as tomadas de decisão. Então, o maior objetivo dos varejistas é sempre conhecer melhor o seu cliente, entender o seu perfil de compra e se adequar a ele. “, informa Carlos Beal, presidente da Apras. “Neste sentido, as tecnologias vêm sendo boas aliadas, pois na Era da Informação, é essencial fazer uma boa leitura dos dados e se reinventar diariamente de acordo com o que o consumidor precisa e deseja”, complementa.

Principal feira do setor varejista do sul do país, a ExpoApras se torna uma plataforma de lançamentos e tendências que serão encontradas nos supermercados, tanto em tecnologias quanto em produtos e serviços. Soluções em Inteligência Artificial devem estar na pauta das redes ao longo deste ano.

O tema será debatido ao longo das palestras e workshops realizados nos três dias de programação. Para Beal, a adoção de uma tecnologia revolucionária como a IA deve trazer eficiência e inovação, permitindo que as empresas se adaptem às mudanças do mercado.

Outro tema que está na pauta de discussões da ExpoApras é saúde mental nas organizações e no país, assunto que está no radar de qualquer empresa em atividade nos dias atuais. “A saúde mental é vital tanto para garantir um ambiente de trabalho saudável quanto para preservar a produtividade e a satisfação dos colaboradores e clientes”, aponta Beal. “Mergulhar nesses assuntos é essencial, porque impactam diretamente na qualidade de vida dos colaboradores e na sustentabilidade do negócio, criando um ciclo positivo que beneficia os colaboradores, os clientes e o setor como um todo”, reflete.

Entre os palestrantes, estão Ana Beatriz Barbosa, médica psiquiatra que vai falar sobre saúde mental; dr. Juan Pablo Boeira, PhD em IA, que conversa com os partcipantes sobre o assunto; Caito Maia, fundador e empresário da Chili Beans, e Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que apresentou palestra sobre os desafios e oportunidades de um líder na abertura do evento.

Confira a programação completa no site da ExpoApras.

A feira acontece no Expotrade Convention Center, que fica na Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais, das 9h às 21h