Curitiba pode restringir nudez em projetos financiados pelo município

A Comissão de Economia da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) se reúne nesta quarta-feira (23) para avaliar uma proposta polêmica que pode impactar diretamente o cenário cultural da capital paranaense. O projeto de lei, de autoria do vereador João Bettega (União), visa proibir manifestações de nudez ou apresentações de cunho sexual em projetos financiados pelo Programa de Apoio, Fomento e Incentivo à Cultura de Curitiba (PAFICC).

A iniciativa, que será debatida às 14h, propõe alterações na lei complementar 57/2005, que criou o PAFICC. Se aprovada, a medida não apenas vetará a nudez e conteúdos sexuais explícitos ou implícitos em produções culturais apoiadas pelo programa, mas também estabelecerá punições para os infratores, incluindo a suspensão imediata do apoio financeiro e o impedimento de participação em editais municipais por quatro anos.

Bettega argumenta que a proposta busca “proteger a diversidade de públicos que frequentam os espaços culturais, respeitando as diferentes faixas etárias e garantindo que os projetos culturais promovam um ambiente inclusivo e saudável para todos”. No entanto, a medida já divide opiniões entre artistas e gestores culturais da cidade.

O vereador Leonidas Dias (Pode) é o relator da proposta na Comissão de Economia. Além deste projeto, o colegiado analisará outras seis iniciativas, incluindo a criação de um Sistema de Denúncia de Corrupção e a regulamentação do uso do nome social no atendimento da Prefeitura.

Marcha da maconha

Em paralelo, a Comissão de Direitos Humanos da CMC se reúne às 8h para discutir outro tema controverso: a proibição da Marcha da Maconha em Curitiba. O projeto, de autoria do vereador Bruno Secco (PMB), visa vedar eventos que “façam apologia ao consumo de drogas ilícitas”.

As reuniões das comissões serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal, permitindo que os curitibanos acompanhem de perto os debates que podem moldar o futuro cultural e social da cidade. A participação popular nessas discussões é fundamental para garantir que as decisões reflitam os anseios e valores da comunidade local.