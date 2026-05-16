Feira do Intercâmbio em Curitiba tem chance de estudo e trabalho no exterior

Quem deseja estudar, trabalhar ou morar fora do Brasil tem um compromisso importante na capital paranaense. No dia 21 de maio, o Radisson Hotel sedia a Feira do Intercâmbio, evento gratuito que reúne representantes de instituições de mais de dez países, apresentando programas para todas as idades, perfis e objetivos.

A programação inclui palestras e atendimento personalizado para esclarecer questões sobre investimento, acomodação e oportunidades internacionais.

A feira conecta o público paranaense a instituições de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul e Coreia do Sul. Os programas de intercâmbio disponíveis vão desde especialização, intercâmbio em família e corporativo, estudo de idiomas, programa de idiomas com atividades como aulas de culinária ou surf, até o tradicional High School.

A entrada é gratuita, com inscrições antecipadas pelo site.

Entre os destaques está a diversidade de experiências e destinos. Enquanto instituições como a Full Sail University, dos Estados Unidos, e a Berlin School of Business and Innovation (BSBI), da Alemanha, focam em carreiras e formação acadêmica, outras escolas, como a Bayswater Education e a EC English Language Centres, combinam diferentes cidades, ideais para quem deseja aliar o estudo de idiomas a um ambiente global de negócios ou ao turismo.

Novas tendências no setor de educação internacional

O setor de educação internacional se transformou para atender novas demandas: famílias que desejam viajar juntas, profissionais em busca de especialização corporativa e o crescente público acima dos 50 anos, que procura unir lazer e conhecimento.

“Hoje, o intercâmbio atende a diferentes fases da vida. Muitos adultos aproveitam férias, períodos sabáticos ou licença-prêmio para estudar no exterior, conhecer novas culturas e ampliar o networking internacional”, afirma o organizador da Feira do Intercâmbio, Alexandre Argenta.

Palestras sobre oportunidades no exterior

Além do contato direto com empresas como Amerigo Education, Atlas Language School, Gisma University, ILAC e Sheridan College, os visitantes poderão participar de um ciclo de palestras sobre oportunidades para trabalhar nos Estados Unidos, intercâmbio até os 18 anos, programas para adultos ou em família, graduação e pós-graduação no exterior e destinos para estudo com permissão de trabalho.

O intercâmbio pode transformar a visão de mundo de quem participa. É o caso de Jainne da Silva Santos, que, após a primeira viagem, não parou mais. “Sempre foi um sonho sair do país e viver essa experiência. Depois do primeiro intercâmbio, eu não parei mais. Cada experiência me marcou de diferentes formas”, conta.

A trajetória de Jainne exemplifica a versatilidade das modalidades atuais. Aos 20 anos, ela embarcou para Malta para um curso de idioma de quatro semanas. Um ano depois, foi para os Estados Unidos pelo programa Work and Travel, no qual trabalhou como recepcionista em um hotel e conheceu cidades como Nova York, Boston e Miami.

A experiência foi tão marcante que ela repetiu a dose no ano seguinte, em Jackson Hole, Wyoming. “Eu me sentia dentro de um filme todos os dias. Trabalhei em um hotel, conheci o Grand Teton National Park e muitos animais que nunca tinha visto. Voltei para o Brasil muito agradecida e já não vejo a hora da próxima viagem”, celebra Jainne.

Luana Cantarelli iniciou, neste ano, o mestrado em Marketing Management e RP, na University of Europe for Applied Sciences (UE), em Hamburgo, na Alemanha. O objetivo é conquistar um diploma internacional, ampliar o networking e construir a vida no exterior. “Ter essa experiência internacional faz muito sentido, pois quero, de fato, morar aqui”, comenta. Além das aulas, o período tem sido uma imersão na história e na cultura da cidade. “Como tenho, em média, três dias de sala de aula, nos outros aproveito para caminhar por Hamburgo, que foi uma das cidades completamente reconstruídas depois da Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de conhecer a história da cidade e também das cidades próximas”, completa.

Confira a lista das empresas que vão expor na feira:

Amerigo Education (Canadá, EUA e Reino Unido);

Atlas Language School (Irlanda, Malta e Reino Unido);

Bayswater Education (África do Sul, Canadá, Chipre, França e Reino Unido);

BSBI — Berlin School of Business and Innovation (Alemanha e Espanha);

BSC Education (Malta e Reino Unido);

EC English Language Centres (África do Sul, Canadá, Emirados Árabes, EUA, Irlanda, Malta e Reino Unido);

Fredericton Christian Academy (Canadá);

Full Sail University (EUA);

Gisma University of Applied Sciences (Alemanha);

ILAC — International Language Academy of Canada (Canadá);

INTO University Partnerships (Austrália, Canadá e EUA);

Northumbria University (Reino Unido);

OHC English (Austrália, Canadá, EUA, Irlanda e Reino Unido);

Oxford International Education Group (EUA e Reino Unido);

Sheridan College (Canadá);

Tamwood International College (Canadá);

UE — University of Europe for Applied Sciences (Alemanha, Emirados Árabes e Países Baixos).

Programação completa:

15h10 às 15h50 — Oportunidades para trabalhar nos Estados Unidos



16h10 às 16h50 — Intercâmbio até os 18 anos: High School ou programa de férias



17h10 às 17h50 — Destinos para estudo com permissão de trabalho



18h10 às 18h50 — Graduação e pós-graduação no exterior



19h10 às 19h50 — Intercâmbio para adultos ou em família