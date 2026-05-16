Curitiba oferece feiras livres e de artesanato neste domingo

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 16/05/26 15h32
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Curitiba conta com oito feiras livres e três feiras de arte e artesanato neste domingo, 17 de maio, em diferentes bairros da cidade. Os eventos funcionam em horários variados, das 7h às 14h, oferecendo produtos frescos, artesanato e arte local para a população.

As feiras livres acontecem nos bairros:

  • Bacacheri,
  • Barreirinha,
  • Cajuru,
  • Campo Comprido,
  • Mercês,
  • Rebouças,
  • Vista Alegre,
  • Praça da Colonização Menonita.

Os horários de funcionamento variam: a maioria abre às 7h e encerra às 13h, exceto a feira Vista Alegre, que funciona das 8h às 12h, e a feira Menonitas, das 8h às 14h.

Já as feiras de arte e artesanato estão programadas para a Praça Garibaldi no São Francisco, das 9h às 14h, na Praça 29 de Março no Água Verde, das 8h às 13h, e na Avenida José Gulin no Bacacheri, também das 8h às 13h. Nesses locais, artesãos e artistas locais expõem e vendem seus produtos.

