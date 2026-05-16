Curitiba oferece feiras livres e de artesanato neste domingo

Curitiba conta com oito feiras livres e três feiras de arte e artesanato neste domingo, 17 de maio, em diferentes bairros da cidade. Os eventos funcionam em horários variados, das 7h às 14h, oferecendo produtos frescos, artesanato e arte local para a população.
As feiras livres acontecem nos bairros:
- Bacacheri,
- Barreirinha,
- Cajuru,
- Campo Comprido,
- Mercês,
- Rebouças,
- Vista Alegre,
- Praça da Colonização Menonita.
Os horários de funcionamento variam: a maioria abre às 7h e encerra às 13h, exceto a feira Vista Alegre, que funciona das 8h às 12h, e a feira Menonitas, das 8h às 14h.
Já as feiras de arte e artesanato estão programadas para a Praça Garibaldi no São Francisco, das 9h às 14h, na Praça 29 de Março no Água Verde, das 8h às 13h, e na Avenida José Gulin no Bacacheri, também das 8h às 13h. Nesses locais, artesãos e artistas locais expõem e vendem seus produtos.
>>> Veja os endereço de todas as feiras livres no Guia da Cidade