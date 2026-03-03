Feira de Livros da UFPR ganha data e promete descontos de até 50%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Editora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou a data para o tradicional Feirão de Livros. A 16ª edição do evento acontece entre os dias 7 e 9 de abril, no Hall do Prédio da Administração do Centro Politécnico, em Curitiba. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Considerado um dos mais aguardados eventos literários da universidade, o Feirão reunirá dezenas de expositores, entre editoras universitárias, editoras comerciais e livrarias, oferecendo uma vasta seleção de títulos acadêmicos, científicos e literários.

Os descontos são o grande destaque: as editoras universitárias participantes oferecerão descontos a partir de 50% nos catálogos, enquanto os demais expositores garantem descontos a partir de 40% em uma ampla variedade de obras.

Organizado anualmente pela Editora UFPR, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), o Feirão tem como objetivo aproximar leitores de editoras e livreiros, oferecendo livros de qualidade a preços acessíveis e fortalecendo o hábito da leitura.

Mais informações sobre expositores, horários e títulos disponíveis estarão em breve no site oficial do evento.

Sobre a Editora UFPR

Criada em 1987, a Editora UFPR é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná. Sua missão é divulgar o conhecimento acadêmico, científico e cultural produzido pela universidade e pela comunidade acadêmica em geral, aproximando essa produção da sociedade por meio de livros e publicações.

Serviço

16º Feirão de Livros da Editora UFPR

Quando: 7 a 9 de abril de 2026

Onde: Hall do Prédio da Administração – Centro Politécnico da UFPR (Endereço: Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100 – Jardim das Américas, Curitiba – PR)

Entrada: Gratuita

Site: eventos-editora.ufpr.br