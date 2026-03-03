5 séries alternativas para assistir no Globoplay

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para quem gosta de explorar narrativas menos óbvias, personagens complexos e histórias que provocam reflexão, o catálogo do Globoplay oferece caminhos interessantes além do mainstream. Entre produções nacionais autorais e sucessos internacionais marcados por identidade própria, há opções que transitam entre o drama psicológico, a crítica social e o clima de suspense.

Se a ideia é sair do previsível e descobrir novas perspectivas, esta seleção reúne algumas séries alternativas que apostam em profundidade temática, construção cuidadosa de personagens e abordagens narrativas que fogem do convencional. Confira!

1. Sessão de Terapia

Em “Sessão de Terapia”, cada encontro revela dilemas íntimos e o complexo universo emocional de pacientes e psicanalista (Imagem: Reprodução digital | GNT e Globoplay)

Adaptada do formato israelense “BeTipul”, a série acompanha a rotina de um psicanalista e seus pacientes ao longo de sessões semanais. Cada episódio mergulha em conflitos íntimos, revelando dilemas morais, traumas e fragilidades emocionais. A narrativa aposta em diálogos densos e interpretações contidas, priorizando a construção psicológica dos personagens.

Ao longo das temporadas, diferentes histórias se entrelaçam, ampliando o olhar sobre relações familiares, amorosas e profissionais. A produção se destaca pela abordagem sensível da saúde mental e pela atmosfera intimista. É uma escolha indicada para quem busca uma trama reflexiva, centrada no desenvolvimento humano.

2. Canal da Quebrada

“Canal da Quebrada” coloca a periferia no centro da conversa, mostrando inovação, empreendedorismo e transformação social nas comunidades (Imagem: Reprodução digital | EBC)

Apresentada por MC Martina, cria do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e por Jana Fernandes, da zona sul da capital paulista, a série constrói pontes entre diferentes territórios urbanos. Juntas, elas percorrem várias comunidades para contar histórias de inovação, empreendedorismo e transformação social protagonizadas por moradores.

A série se destaca por colocar a periferia no centro da narrativa, não como pano de fundo, mas como protagonista. Ao acompanhar vivências marcadas por desafios sociais e potência criativa, a produção evidencia talentos, afetos e dinâmicas culturais que raramente recebem espaço nas telas.

3. The Handmaid’s Tale

A série “The Handmaid’s Tale” retrata a resistência de mulheres frente a um regime opressor, explorando poder e identidade em uma distopia intensa (Imagem: Reprodução digital | MGM Television, Paramount Pictures, GloboPlay)

Baseada no romance de Margaret Atwood, a série apresenta uma distopia em que um regime autoritário controla rigidamente a vida das mulheres. A protagonista enfrenta um sistema opressor enquanto busca preservar sua identidade e dignidade. A narrativa constrói tensão constante ao explorar poder, religião e resistência. A estética marcante contribui para a atmosfera sufocante que permeia os episódios.

A produção se destaca pela atualidade dos debates que provoca, dialogando com questões sociais contemporâneas. É uma alternativa intensa para quem prefere histórias densas e politicamente provocativas.

4. Origem

Em “Origem”, moradores de uma cidade estranha lidam com mistérios, criaturas e segredos que mudam suas vidas (Imagem: Reprodução digital | MGM Television)

Origem é uma série norte-americana de horror, mistério e ficção científica criada por John Griffin. A trama gira em torno de uma pequena cidade dos EUA com uma maldição sobrenatural: ninguém que entra consegue sair. As pessoas que chegam se tornam moradores e precisam lutar para sobreviver enquanto descobrem que, à noite, criaturas misteriosas saem de uma floresta próxima e atacam todos que estiverem ao ar livre.

Ao longo da história, os residentes tentam entender as regras desse lugar estranho, proteger uns aos outros e encontrar uma forma de escapar, ao mesmo tempo em que enfrentam luta interna, tensão constante e segredos cada vez mais enigmáticos sobre a origem da cidade e dos monstros.

5. Desalma

A série brasileira “Desalma” mistura suspense e folclore ucraniano, desvendando segredos familiares e construindo uma narrativa sombria e culturalmente rica (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

Ambientada em uma comunidade de origem ucraniana no sul do Brasil, a série combina drama e elementos sobrenaturais. O desaparecimento de uma jovem desencadeia eventos que conectam passado e presente, revelando segredos familiares. A ambientação cultural diferenciada contribui para a atmosfera enigmática da narrativa.

A produção aposta em suspense gradual e simbolismos ligados a tradições ancestrais. Ao misturar mistério psicológico e folclore, constrói uma identidade própria dentro do catálogo nacional. É uma boa escolha para quem busca uma trama sombria, marcada por tensão e profundidade temática.