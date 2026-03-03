Variedades

5 séries alternativas para assistir no Globoplay

Uma seleção de produções nacionais e internacionais que oferecem drama psicológico, crítica social e abordagens narrativas únicas (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)
Para quem gosta de explorar narrativas menos óbvias, personagens complexos e histórias que provocam reflexão, o catálogo do Globoplay oferece caminhos interessantes além do mainstream. Entre produções nacionais autorais e sucessos internacionais marcados por identidade própria, há opções que transitam entre o drama psicológico, a crítica social e o clima de suspense.

Se a ideia é sair do previsível e descobrir novas perspectivas, esta seleção reúne algumas séries alternativas que apostam em profundidade temática, construção cuidadosa de personagens e abordagens narrativas que fogem do convencional. Confira!

1. Sessão de Terapia

Retrato promocional da série "Sessão de Terapia". À esquerda, Selton Mello posa com uma expressão séria, vestindo uma jaqueta preta. À direita e levemente à frente, Morena Baccarin está com os braços cruzados, vestindo uma camisa social branca e exibindo um olhar confiante. O fundo é neutro em tons de marrom escuro, com uma iluminação dramática vinda da lateral que destaca os contornos dos rostos dos atores.
Em “Sessão de Terapia”, cada encontro revela dilemas íntimos e o complexo universo emocional de pacientes e psicanalista (Imagem: Reprodução digital | GNT e Globoplay)

Adaptada do formato israelense BeTipul, a série acompanha a rotina de um psicanalista e seus pacientes ao longo de sessões semanais. Cada episódio mergulha em conflitos íntimos, revelando dilemas morais, traumas e fragilidades emocionais. A narrativa aposta em diálogos densos e interpretações contidas, priorizando a construção psicológica dos personagens.

Ao longo das temporadas, diferentes histórias se entrelaçam, ampliando o olhar sobre relações familiares, amorosas e profissionais. A produção se destaca pela abordagem sensível da saúde mental e pela atmosfera intimista. É uma escolha indicada para quem busca uma trama reflexiva, centrada no desenvolvimento humano.

2. Canal da Quebrada

Arte promocional do "Canal da Quebrada". À esquerda, duas mulheres jovens sorriem alegremente; uma tem cabelos pretos presos em pequenos coques e veste camisa listrada, a outra tem cabelos cacheados ruivos e veste uma blusa listrada com macacão escuro. À direita, sobre um fundo de textura de parede urbana roxa, destaca-se o logotipo em estilo grafite amarelo com bordas pretas escrito "CANAL DA QUEBRADA", acompanhado de ícones de balões de conversa.
“Canal da Quebrada” coloca a periferia no centro da conversa, mostrando inovação, empreendedorismo e transformação social nas comunidades (Imagem: Reprodução digital | EBC)

Apresentada por MC Martina, cria do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e por Jana Fernandes, da zona sul da capital paulista, a série constrói pontes entre diferentes territórios urbanos. Juntas, elas percorrem várias comunidades para contar histórias de inovação, empreendedorismo e transformação social protagonizadas por moradores.

A série se destaca por colocar a periferia no centro da narrativa, não como pano de fundo, mas como protagonista. Ao acompanhar vivências marcadas por desafios sociais e potência criativa, a produção evidencia talentos, afetos e dinâmicas culturais que raramente recebem espaço nas telas.

3. The Handmaid’s Tale

Close-up frontal de Serena Joy (Yvonne Strahovski) da série "The Handmaid’s Tale". Ela está centralizada na imagem, olhando diretamente para a câmera com uma expressão serena e um leve sorriso. Veste roupas pretas de luto e um véu de tule preto que cobre parcialmente seu rosto e desce pelos ombros. O fundo está desfocado, mostrando galhos secos de árvores sob um céu nublado e acinzentado, criando uma atmosfera fria e solene.
A série “The Handmaid’s Tale” retrata a resistência de mulheres frente a um regime opressor, explorando poder e identidade em uma distopia intensa (Imagem: Reprodução digital | MGM Television, Paramount Pictures, GloboPlay)

Baseada no romance de Margaret Atwood, a série apresenta uma distopia em que um regime autoritário controla rigidamente a vida das mulheres. A protagonista enfrenta um sistema opressor enquanto busca preservar sua identidade e dignidade. A narrativa constrói tensão constante ao explorar poder, religião e resistência. A estética marcante contribui para a atmosfera sufocante que permeia os episódios.

A produção se destaca pela atualidade dos debates que provoca, dialogando com questões sociais contemporâneas. É uma alternativa intensa para quem prefere histórias densas e politicamente provocativas.

4. Origem

Imagem do ator Harold Perrineau como Boyd Stevens em cena da série "Origem", com expressão vigilante em um cenário nublado. À esquerda, destaca-se um restaurante retrô azul-turquesa com um letreiro em neon vermelho escrito "DINER".
Em “Origem”, moradores de uma cidade estranha lidam com mistérios, criaturas e segredos que mudam suas vidas (Imagem: Reprodução digital | MGM Television)

Origem é uma série norte-americana de horror, mistério e ficção científica criada por John Griffin. A trama gira em torno de uma pequena cidade dos EUA com uma maldição sobrenatural: ninguém que entra consegue sair. As pessoas que chegam se tornam moradores e precisam lutar para sobreviver enquanto descobrem que, à noite, criaturas misteriosas saem de uma floresta próxima e atacam todos que estiverem ao ar livre.

Ao longo da história, os residentes tentam entender as regras desse lugar estranho, proteger uns aos outros e encontrar uma forma de escapar, ao mesmo tempo em que enfrentam luta interna, tensão constante e segredos cada vez mais enigmáticos sobre a origem da cidade e dos monstros.

5. Desalma

Cena noturna da série "Desalma" mostrando uma celebração tradicional. No centro, há uma grande fogueira alta feita de troncos de madeira em formato de cone, com chamas e faíscas subindo ao céu. Dezenas de pessoas em trajes típicos ucranianos (camisas brancas e coletes) formam um grande círculo ao redor do fogo, de mãos dadas e braços erguidos. À direita, há uma grande árvore decorada com fitas coloridas. Várias tochas iluminam o campo ao redor do grupo.
A série brasileira “Desalma” mistura suspense e folclore ucraniano, desvendando segredos familiares e construindo uma narrativa sombria e culturalmente rica (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

Ambientada em uma comunidade de origem ucraniana no sul do Brasil, a série combina drama e elementos sobrenaturais. O desaparecimento de uma jovem desencadeia eventos que conectam passado e presente, revelando segredos familiares. A ambientação cultural diferenciada contribui para a atmosfera enigmática da narrativa.

A produção aposta em suspense gradual e simbolismos ligados a tradições ancestrais. Ao misturar mistério psicológico e folclore, constrói uma identidade própria dentro do catálogo nacional. É uma boa escolha para quem busca uma trama sombria, marcada por tensão e profundidade temática.

