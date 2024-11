Feira da Franquia em Curitiba tem negócios a partir de R$ 8,5 mil

No próximo fim de semana, de 8 a 10 de novembro, Curitiba vai receber, pela primeira vez, a Feira da Franquia, um dos principais eventos de franchising do Brasil. A feira deve reunir cerca de 4,5 mil pessoas nos três dias de evento no Espaço Torres Kennedy. A escolha da capital paranaense para a edição reflete o crescimento do setor no estado, que registrou um aumento de 21% no faturamento, totalizando R$9 bilhões no primeiro semestre de 2024, segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Com a participação de cerca de 100 marcas expositoras, a feira vai oferecer uma variedade de franquias com investimentos que vão de R$8,5 mil a R$1 milhão. “Teremos um mix variado de opções para quem já está no mercado de franquias e quer diversificar os investimentos e excelentes oportunidades para empreendedores que têm uma linha de crédito ou profissionais que pouparam para realizar o sonho de ter o próprio negócio. Especialmente para estes, as franquias são as melhores opções, porque costumam fornecer todo o suporte necessário para que o franqueado tenha sucesso, com taxa de risco baixa”, destaca o organizador do evento, Arvid Auras.

Entre as marcas confirmadas estão redes como Apolar, Carrefour, Kumon, Spedini, China in Box, Não+Pelo, Casa do Construtor e a Di Sotti, especializada em moda masculina. A marca paranaense teve início na década de 90, com venda exclusiva de gravatas. O filho do fundador, atual diretor da empresa, Luiz Sotti, transformou a empresa em franquia em 2017. “O objetivo foi ampliar o alcance e consolidar a Di Sotti como a marca que oferece a praticidade tão necessária ao estilo de vida do homem moderno”, conta.

Segundo o empresário, os desafios da expansão foram superados com colaboração entre as partes e foco na qualidade. “É fundamental, para franqueador e franqueados, entender que a construção do negócio é conjunta, com clareza nas funções de cada um. A colaboração entre as partes é o que garante o sucesso da rede, além do aprimoramento constante dos produtos, a cada nova coleção, que traz novidades sem perder a essência clássica da marca, o que nos diferencia no mercado”, avalia.

Franqueado da Di Sotti em Londrina, o empresário Michel dos Santos decidiu abrir a loja em função da satisfação como cliente da marca. A escolha para o passo de se tornar empreendedor partiu da experiência como consumidor e a solidez e suporte da franquia, que tem uma história de 23 anos, facilitou o processo rumo ao sucesso. “A franquia traz toda a formatação e o modelo com o know-how de quem já começou isso anos atrás”, afirma.

Além disso, o contato direto com a família Sotti deu, a ele, a segurança necessária para investir no negócio. “Ter acesso aos fundadores traz credibilidade e confiança. Isso nos motiva a trabalhar cada vez mais para fidelizar nossos clientes. Quando as pessoas conhecem nosso produto e atendimento, a fidelização acontece de forma natural. É um ciclo que se reforça à medida que mais pessoas experimentam a marca”, conclui.

Palestras com líderes e especialistas de renome nacional

Além do ambiente de negócios e networking, a Feira da Franquia de Curitiba terá ciclo de palestras com consultores, como o criador do método “Segredos da Franquia”, Erlon Labatut, e o CEO da Credfácil, André Oliveira, que vai falar sobre inteligência emocional nos negócios. A programação também terá, entre os palestrantes, líderes de redes de franquias de relevância nacional, como Paulo Oliveira, Jr. da Holding Influx; Daniel Bernard, da Netplan Consultoria, e Lucas Roth, da Tintas MC. A Feira da Franquia terá, ainda, palestras com o fisiculturista e cantor Leo Stronda, fundador da franquia Fábrica de Monstros, que irá abordar o tema “Empreendendo no mundo Fitness”, em painel com Jullyanne Lyra, COO da Icabank e founder do Icainvest e João Victor e Vinicius Brunelli, sócios da franquia catarinense de mercados autônomos 121 Smart Shop.

Os ingressos para a Feira da Franquia 2024 estão à venda online por R$66, com meia entrada a R$33 para estudantes, idosos e professores. A entrada é gratuita para menores de 16 anos acompanhados de um responsável.

Serviço

Feira da Franquia – Curitiba

Datas: de 08 a 10 de novembro de 2024

Local: Espaço Torres Kennedy – Av. Pres. Kennedy, 2377, Água Verde, Curitiba-PR

Ingressos no Sympla