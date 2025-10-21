Feira da Franquia Curitiba 2025; oportunidades para todos os bolsos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em novembro, Curitiba recebe um dos eventos mais importantes do setor de franchising (franquias) no país. De 07/11 a 09/11, a Feira da Franquia Curitiba 2025 irá reunir, no Espaço Torres Kennedy, representantes de marcas consolidadas e empreendedores interessados em investir em modelos de negócio testados, rentáveis e com suporte.

Em um momento em que o franchising brasileiro mantém trajetória de expansão, o Paraná se consolida como um dos protagonistas do setor. Segundo o mais recente levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o estado responde por 7,3% do faturamento nacional e 7,1% das unidades de franquias em operação, liderando a região Sul e figurando entre os quatro mercados mais fortes do Brasil, ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O levantamento mostra que, no segundo trimestre deste ano, o faturamento das redes paranaenses ultrapassou R$ 5 bilhões, com crescimento de 12,5% sobre o mesmo período de 2024 e geração de 37,8 mil empregos diretos só na capital paranaense.

“Curitiba já virou um verdadeiro celeiro do franchising no Brasil. A cidade é hoje a segunda do país em número de unidades e possui um ecossistema maduro — investidores experientes, mão de obra qualificada e marcas que nasceram aqui e se expandiram nacionalmente. Isso cria um ambiente extremamente favorável para negócios de todos os portes”, afirma o organizador da feira, Arvid Auras.

No ano passado, a Feira da Franquia recebeu mais de 4 mil visitantes e 80 expositores em Curitiba. Para 2025, a expectativa é superar esse público, repetindo o sucesso de outras praças: as edições deste ano de Porto Alegre e Belo Horizonte reuniram cerca de 5 mil pessoas cada e mais de 70% dos expositores do ano anterior participaram novamente, reflexo do volume de negócios gerados durante o evento.

Com opções de investimentos que variam de R$ 8,5 mil a R$ 3,5 milhões, a feira oferece oportunidades tanto para quem busca começar a empreender com segurança quanto para investidores que desejam diversificar o portfólio.

Estarão presentes marcas consagradas como Maple Bear, Cacau Show, Não Mais Pelo, Lig Lig, Embracon e Apolar, além de redes em plena expansão, como Massah (Grupo Spedini).

O Sebrae Rio Grande do Sul também trará um estande com franquias apoiadas no estado vizinho e que buscam se expandir para o Paraná. “O público da feira é bastante diverso. Vemos desde quem está dando os primeiros passos no empreendedorismo até investidores com alto poder de capital. O que une todos é a busca por segurança e por um modelo de negócio validado. A feira cria essa ponte entre o sonho de empreender e a realidade de operar com menor risco”, explica Auras.

Diferentes opções de negócios

Entre os segmentos mais procurados no setor de franquias estão alimentação, saúde, beleza e bem-estar, e serviços especializados — áreas que, segundo a ABF, seguem em crescimento acima da média nacional. O destaque vai para cafeterias, restaurantes, clínicas estéticas, academias e redes de educação bilíngue, mas também há espaço para nichos emergentes, como franquias de veículos elétricos, locação de equipamentos e soluções ambientais.

Além da exposição de marcas, a feira oferece uma intensa programação de palestras, com cinco apresentações diárias conduzidas por especialistas e consultores do franchising nacional. Os temas abordam desde a análise financeira de redes franqueadoras até as melhores práticas jurídicas e operacionais para quem deseja investir com segurança.

“A programação paralela é o que transforma o visitante curioso em um investidor preparado”, destaca o organizador. “As palestras funcionam como um curso rápido sobre o franchising, e o networking entre empresários e consultores é o momento em que surgem novas parcerias e até futuras marcas franqueadas.”

Nos corredores da feira, o visitante encontrará franquias para todos os perfis e orçamentos, de negócios home based e modelos digitais até grandes operações presenciais. Entre as opções de menor investimento estão redes como a Freewet, de limpeza automotiva ecológica, e, entre os de maior porte, marcas como a Academia Gaviões e a Maple Bear, escola bilíngue de padrão internacional.

Com o franchising nacional atingindo R$ 135,8 bilhões em faturamento no primeiro semestre de 2025, crescimento de até 10% sobre 2024, e mais de 200 mil operações em funcionamento no país, a Feira da Franquia Curitiba 2025 chega em um momento de otimismo e expansão do setor.

“O Paraná é hoje um dos estados que mais exportam franquias para o resto do Brasil. O sucesso das marcas locais inspira novos empreendedores e atrai investidores de outros estados. Esse ciclo virtuoso faz de Curitiba o cenário perfeito para discutir tendências, fazer negócios e transformar ideias em franquias de sucesso”, conclui Arvid Auras.

A Feira da Franquia Curitiba 2025 será entre os dias 7 e 9 de novembro, no Espaço Torres Kennedy – Av. Pres. Kennedy, 2377 – Guaíra, Curitiba, das 14h às 20h. Informações e ingressos neste link!