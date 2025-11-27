Feijoada solidária em Curitiba arrecada fundos para animais resgatados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 6 de dezembro, em um sábado, Curitiba terá uma feijoada solidária com toda a renda destinada à proteção animal. Das 11h30 às 15h, o Instituto Fica Comigo realiza o evento com o objetivo de arrecadar recursos para manter o cuidado dos animais resgatados pela organização, que atua de forma contínua na cidade.

O instituto, criado há 15 anos por Carla Negochadle, é referência no resgate, na reabilitação e no acolhimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos ou encontrados em situação de abandono. O trabalho desenvolvido busca oferecer aos animais uma nova chance de viver com segurança e afeto, com a perspectiva de encaminhá-los para lares responsáveis.

O cardápio da ação conta com duas versões do prato: a feijoada tradicional, preparada com todos os acompanhamentos clássicos, e a feijoada vegana, pensada para incluir quem prefere uma alimentação livre de ingredientes de origem animal. Ambas podem ser consumidas no local ou retiradas para viagem.

Os valores variam conforme a modalidade escolhida: quem optar por comer no local paga R$ 69,90, enquanto a porção para retirada custa R$ 49,90. O evento será realizado na Rua Doutor Salvador de Maio, nº 197, no Jardim Botânico, e terá número limitado de porções. Por isso, as reservas devem ser feitas antecipadamente pelo telefone (41) 9694-9655, com a Raíssa.

Instituto que resgata animais em Curitiba promove ação especial de Natal

Além da feijoada, o instituto promove neste fim de ano uma ação de apadrinhamento natalino para quem deseja contribuir de outra forma. Inspirado nas tradicionais campanhas de adoção de presentes, o projeto permite que qualquer pessoa escolha um dos animais resgatados e se responsabilize por enviar um item da lista de desejos deles.

Foto: Facebook Instituto Fica Comigo

No site do instituto, é possível conhecer histórias e necessidades específicas de cães como a Bebel, uma vira-lata caramelo, ou o Fernandinho, um vira-lata preto. Os presentes pedidos incluem desde sacos de ração e kits de higiene até medicamentos antiparasitários.

Depois de escolher o pet que deseja apadrinhar, basta entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp para combinar a entrega.

Serviço

Feijoada solidária do Instituto Fica Comigo

Data: sábado (6/12)

Horário: das 11h30 às 15h

Local: Rua Doutor Salvador de Maio, nº 197, no bairro Jardim Botânico

Reservas: (41) 9694-9655 (Raíssa)