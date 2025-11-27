Causa animal

Feijoada solidária em Curitiba arrecada fundos para animais resgatados

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/11/25 18h51
feijoada
Foto: Depositphotos

No dia 6 de dezembro, em um sábado, Curitiba terá uma feijoada solidária com toda a renda destinada à proteção animal. Das 11h30 às 15h, o Instituto Fica Comigo realiza o evento com o objetivo de arrecadar recursos para manter o cuidado dos animais resgatados pela organização, que atua de forma contínua na cidade.

O instituto, criado há 15 anos por Carla Negochadle, é referência no resgate, na reabilitação e no acolhimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos ou encontrados em situação de abandono. O trabalho desenvolvido busca oferecer aos animais uma nova chance de viver com segurança e afeto, com a perspectiva de encaminhá-los para lares responsáveis.

O cardápio da ação conta com duas versões do prato: a feijoada tradicional, preparada com todos os acompanhamentos clássicos, e a feijoada vegana, pensada para incluir quem prefere uma alimentação livre de ingredientes de origem animal. Ambas podem ser consumidas no local ou retiradas para viagem.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Instituto Fica Comigo (@institutoficacomigo_)

Os valores variam conforme a modalidade escolhida: quem optar por comer no local paga R$ 69,90, enquanto a porção para retirada custa R$ 49,90. O evento será realizado na Rua Doutor Salvador de Maio, nº 197, no Jardim Botânico, e terá número limitado de porções. Por isso, as reservas devem ser feitas antecipadamente pelo telefone (41) 9694-9655, com a Raíssa.

+ Leia mais

Instituto que resgata animais em Curitiba promove ação especial de Natal

Além da feijoada, o instituto promove neste fim de ano uma ação de apadrinhamento natalino para quem deseja contribuir de outra forma. Inspirado nas tradicionais campanhas de adoção de presentes, o projeto permite que qualquer pessoa escolha um dos animais resgatados e se responsabilize por enviar um item da lista de desejos deles.

Foto: Facebook Instituto Fica Comigo

No site do instituto, é possível conhecer histórias e necessidades específicas de cães como a Bebel, uma vira-lata caramelo, ou o Fernandinho, um vira-lata preto. Os presentes pedidos incluem desde sacos de ração e kits de higiene até medicamentos antiparasitários.

Depois de escolher o pet que deseja apadrinhar, basta entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp para combinar a entrega. 

Serviço

Feijoada solidária do Instituto Fica Comigo
Data: sábado (6/12)
Horário: das 11h30 às 15h
Local: Rua Doutor Salvador de Maio, nº 197, no bairro Jardim Botânico
Reservas: (41) 9694-9655 (Raíssa) 

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna