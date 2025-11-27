Gavião-sovi é devolvido à natureza após tratamento em Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um gavião-sovi (Ictinia plumbea) foi devolvido à natureza nesta quinta-feira (27) no Clube Hípico de Foz do Iguaçu, região Oeste do Paraná. A ave passou mais de um mês em tratamento no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Palotina, devido a uma fratura na asa. O animal foi encontrado no mesmo local em 17 de outubro e encaminhado para internação pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Para monitoramento e segurança, o gavião recebeu uma anilha na pata, permitindo sua identificação e acompanhamento futuro. Samuel Steimbach, biólogo da regional do IAT em Foz do Iguaçu, explicou que o animal já vivia em ambiente natural e precisou apenas de procedimentos cirúrgicos para possibilitar sua reintrodução.

O sovi é uma espécie comum no Brasil, incluindo o Paraná. Habita bordas de florestas e áreas de campo, sendo conhecido por sobrevoar queimadas em busca de presas. É um animal insetívoro, alimentando-se principalmente de libélulas, formigas, besouros e outros invertebrados.

Em caso de avistamento de animais machucados, vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve contatar a Ouvidoria do Instituto Água e Terra, a Polícia Militar do Paraná ou o Disque Denúncia 181. Para ocorrências na região de Foz do Iguaçu, o IAT local pode ser acionado pelo telefone (41) 9-9877-0590.