Feijão na panela de pressão: chef ensina receita com shoyu e extrato

A busca pelo feijão ideal — com grãos macios, tempero equilibrado e caldo encorpado — ganhou um atalho definitivo. A chef Bruna Lopes, ex-participante do programa Chef de Alto Nível da TV Globo (2025), revelou que o grande segredo para transformar o prato do dia a dia está na utilização de shoyu (molho de soja) e extrato de tomate diretamente na refoga básica.

A combinação potencializa o sabor umami, conferindo uma profundidade única ao caldo sem demandar horas extras no fogão.

Outro pilar indispensável para o sucesso da receita é o remolho de 12 horas. Além de acelerar o cozimento na panela de pressão, esse processo elimina antinutrientes (como fitatos e taninos), tornando o feijão muito mais leve e fácil de digerir. Confira aqui os detalhes da receita.

Feijão perfeito na panela de pressão

Ingredientes

2 xícaras de feijão (carioquinha, vermelho ou preto)

70 gramas de bacon bem picadinho (ou moído no processador)

Meia cebola picadinha

3 dentes de alho picadinhos

1 pimenta-de-cheiro picadinha

2 colheres de sopa de extrato de tomate

2 colheres de sopa bem cheias de shoyu (molho de soja)

2 folhas de louro

Óleo ou azeite para a refoga

Sal a gosto

Água para cozinhar (o suficiente para cobrir 3 dedos acima dos grãos)

Feijão na penela de pressão – Modo de preparo rápido

O pré-preparo: Deixe o feijão de molho em água por pelo menos 12 horas. Escorra e descarte a água antes de começar.

A refoga: Na panela de pressão, aqueça um fio de óleo ou azeite e doure o bacon. Adicione a cebola, o alho e a pimenta-de-cheiro (que podem ser processados juntos) e refogue bem.

A base de sabor: Junte o extrato de tomate e o shoyu à refoga, misturando por alguns instantes.

O cozimento: Adicione o feijão escorrido, as folhas de louro e cubra com água até atingir três dedos acima dos grãos. Tampe a panela.

Tempo de pressão: Assim que começar a chiar, abaixe o fogo e cozinhe por exatamente 30 minutos. Desligue e deixe a pressão sair naturalmente.

Apurado final: Abra a panela, ajuste o sal e deixe cozinhar sem tampa por mais 15 minutos para o caldo engrossar.

Dica de ouro da Chef

Se quiser um caldo ainda mais grosso, retire uma concha do feijão cozido, bata no mixer ou liquidificador até virar um creme e devolva à panela durante os 15 minutos finais de apuração.

O resultado é um feijão com textura perfeita, cor rica e um caldo encorpado. O uso estratégico da panela de pressão aliado ao toque de chef prova que praticidade e alta gastronomia andam juntas na cozinha de casa.

Sobre Bruna Lopes

Bruna Lopes é chef de cozinha e criadora de conteúdo que soma mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram. Com o propósito de descomplicar a gastronomia, ela ficou conhecida pelo grande público ao participar do programa “Chef de Alto Nível” da TV Globo. Além de sua presença na televisão e nas redes sociais, Bruna é autora de diversos e-books focados em ensinar receitas práticas, acessíveis e que trazem confiança para quem cozinha no dia a dia.