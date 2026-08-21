Fé sobre duas rodas: Curitiba recebe Passeio Ciclístico Vocacional

Uma pedalada que une esporte, espiritualidade e integração comunitária vai movimentar as ruas de Curitiba no dia 30 de agosto de 2026. Em comemoração aos 100 anos da Igreja Particular da capital, a Arquidiocese realiza o Passeio Ciclístico Vocacional, esperando reunir cerca de mil participantes entre famílias, jovens, seminaristas e fiéis de diversas paróquias.

A concentração do público terá início às 8h na Casa de Retiro Mossunguê (Rua Francisco Juglair, 171). Às 9h30, será celebrada a Missa de Envio, abençoando os ciclistas para a largada rumo ao Seminário Arquidiocesano São José. O trajeto de aproximadamente 5 km simboliza o caminho que todo cristão é convidado a percorrer na vivência da sua vocação.

A programação se estende ao longo do dia, até as 16h, com uma estrutura preparada para acolher os participantes com apresentações musicais, palestras, atividades de animação vocacional, premiações e espaços de convivência fraterna. Todo o circuito contará com suporte técnico, acompanhamento das equipes de trânsito e órgãos de segurança pública para garantir tranquilidade aos participantes.

O evento reforça que a fé também se manifesta em movimento, convidando cada um a renovar seu compromisso comunitário e festejar um século de história da Arquidiocese na capital paranaense.

Serviço

Passeio Ciclístico Vocacional – Centenário da Arquidiocese de Curitiba

Data: 30 de agosto de 2026

Horário: das 8h às 16h

Concentração: Casa de Retiro Mossunguê (Rua Francisco Juglair, 171 – Curitiba)

Missa de Envio: antes da largada, às 9h30

Percurso: Casa de Retiro Mossunguê → Seminário Arquidiocesano São José (Aproximadamente 5km)

Programação de encerramento: acolhida, premiações, apresentações musicais, palestras, atividades de animação vocacional e espaço de convivência.