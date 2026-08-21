Trânsito em Curitiba hoje: Portão e Centro com bloqueios totais

Importantes vias de Curitiba enfrentam bloqueios totais e desvios obrigatórios nesta semana por causa das obras do Novo Inter 2 e do BRT Leste-Oeste. Trechos da Avenida Arthur Bernardes, Avenida Sete de Setembro, Rua Conselheiro Laurindo e Rua General Mário Tourinho estão interditados ou compartilhados com maquinário, alterando o itinerário de várias linhas de ônibus e exigindo rotas alternativas dos motoristas. As mudanças impactam o fluxo em bairros como Portão, Centro, Campina do Siqueira e outras regiões da capital paranaense.

Bloqueios e interdições totais

Avenida Arthur Bernardes (Portão)

Desde a manhã de segunda-feira (17 de agosto), a Avenida Arthur Bernardes está com interdição total no trecho situado entre as ruas João Alencar Guimarães e Major França Gomes, no sentido Portão. A interrupção é necessária para o avanço das obras do Novo Inter 2. Para desviar da intervenção, a orientação aos motoristas é virar à direita na Rua João Alencar Guimarães, acessar a Rua Coronel Airton Plaisant, dobrar à direita na Rua Major França Gomes e, em seguida, retornar à Avenida Arthur Bernardes. O acesso para moradores do trecho afetado é liberado gradualmente, conforme o andamento das frentes de trabalho.

Rua Conselheiro Laurindo (Centro)

A Rua Conselheiro Laurindo permanece com bloqueio total entre as ruas Amintas de Barros e XV de Novembro. A interrupção viária marca o início dos trabalhos de implantação do novo calçadão que vai integrar a Conselheiro Laurindo, a Praça Santos Andrade e o Teatro Guaíra. O tráfego de veículos leves é desviado pelas vias do entorno.

Via lenta da Avenida Sete de Setembro (Centro)

Em função das obras do novo BRT Leste-Oeste, a via lenta da Avenida Sete de Setembro foi definitivamente fechada ao trânsito para ser transformada em calçadão na área da Praça Eufrásio Correia. Com a alteração permanente, o condutor que segue pela Sete de Setembro em direção à Praça do Japão deve obrigatoriamente dobrar à direita na Rua Barão do Rio Branco, acessar a Avenida Visconde de Guarapuava e entrar na Rua Lourenço Pinto para retornar à Sete de Setembro.

Alterações no transporte coletivo

Rua General Mário Tourinho (Campina do Siqueira)

A faixa exclusiva para ônibus da Rua General Mário Tourinho encontra-se totalmente bloqueada entre o retorno da Rua Major Heitor Guimarães e a Rua Saldanha Marinho. A intervenção teve início no dia 17 de agosto e tem duração prevista de 60 dias (restando 56 dias para a conclusão). Durante esse período de obras de pavimentação do Novo Inter 2, os veículos do transporte coletivo dividem a mesma pista com os demais automóveis, exigindo maior atenção dos motoristas nos horários de pico. Devido ao bloqueio, o ponto de parada próximo ao cruzamento com a Saldanha Marinho foi desativado temporariamente para a linha 020 – Interbairros II (H). Os passageiros devem utilizar a parada anterior (nas proximidades da Avenida Vicente Machado) ou a seguinte (perto da Rua Ferdinando Darif).

Desvios em linhas de ônibus no Portão e Centro

A interdição na Avenida Arthur Bernardes força a alteração temporária no trajeto de quatro linhas de ônibus: 023 – Inter 2 (AH), 024 – C. Raso/C. Siqueira, 702 – Caiuá/Cachoeira e X36 – Ref. Guadalupe/Fazendinha. Já no Centro, o bloqueio na Rua Conselheiro Laurindo altera o itinerário da linha 150 – C. Música / V. Alegre, que passa a trafegar pelas ruas Amintas de Barros, Tibagi e XV de Novembro. O ponto de parada antes localizado na Conselheiro Laurindo foi transferido para a Rua Tibagi.

Intervenções parciais e obras de pavimentação

Rua Doutor Roberto Barrozo (Vista Alegre)

Para viabilizar frentes de trabalho do Novo Inter 2, duas faixas da Rua Doutor Roberto Barrozo permanecem bloqueadas no trecho compreendido entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva. O local está sinalizado e exige paciência dos motoristas nos períodos de maior fluxo.

Rua Thomaz David Borges (Cajuru)

A via passa por serviços de reciclagem asfáltica ao longo de 625 metros, a partir da Rua Doutor José Giostri Sobrinho. Não há interdição total da pista, mas os condutores compartilham o espaço com máquinas e equipes de trabalho.

Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello (Tarumã)

Iniciada nesta quinta-feira (20 de agosto), a obra de reciclagem de asfalto ocorre entre a Rua Gottlieb Rosenau e a Marginal da Linha Verde. A intervenção pode gerar bloqueios pontuais ao longo do dia, exigindo cuidado redobrado ao dividir a pista com o maquinário.

Capão da Imbuia e Capão Raso

Trabalhos de reciclagem de asfalto também seguem nas ruas Waldomiro Ribeiro da Fonseca e Pastor Manoel Virgínio de Souza, no Capão da Imbuia, e na Rua Francisco de Camargo Pinto (entre as ruas José Zaleski e José Raksa), no Capão Raso. Ambas as regiões registram compartilhamento de pista e eventuais interrupções temporárias no fluxo local.

Mudanças de sentido e preferência de tráfego

Santo Inácio

A partir das 10 horas de quinta-feira (20 de agosto), passou a vigorar a alteração de preferência no cruzamento entre as ruas Augusto Ricciardella Correia e Ney Itiberê Piá de Andrade. A Rua Augusto Ricciardella Correia passou a ter preferência de tráfego em relação à Ney Itiberê Piá de Andrade. Agentes de trânsito acompanham o local para orientar os motoristas.

Portão

Duas vias do bairro adotaram sentido único de circulação a partir desta semana: a Rua Roberto Christensen agora roda em sentido único do trecho da Rua Jorge Borsatto até a Rua Luiz Delfino; por sua vez, a Rua Luiz Delfino passou a ter sentido único da Rua Roberto Christensen em direção à Rua Flávio Ribeiro. O trecho recebeu nova sinalização e implantação de dispositivos de segurança.