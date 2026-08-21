Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 21/08/2026

ACIOLY MANOEL MARTINS, 56 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: GENI PEDROSO DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ALEJANDRO JOSE RIVAS OLMO, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: YANIRA JOSEFINA CONDE DE RIVAS. Filiação: ALEJANDRO RIVAS e ISABEL OLMO DE RIVAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ALTAIR PEREIRA GOMES, 60 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ZULEIDE FERREIRA DA ROCHA GOMES. Filiação: ARISTEU PEREIRA GOMES e SEBASTIANA DA SILVA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ANA BERTA MILCHESKI, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO MILCZEWSKI e HELENA MILCZEWSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ANTONIO EDESIO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA FRANCISCA DA SILVA. Filiação: PAULO BRAGA DA SILVA e JOAQUINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ARNO LOSS JUNIOR, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARNO LOSS e LIRA DOS SANTOS LOSS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 às 20:25h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
AROLDO LUIZ RISKA, 64 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: AROLDO RISKA e ALAIDE PIRES VIEIRA RISKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
CLARA FLORINDO SELUSNIACKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SELUSNIACKI. Filiação: JOAO FLORINDO DOS SANTOS e MARIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
DAVINA TEREZINHA VALENTIM, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MANOEL CAETANO VALENTIM e FRANCISCA BATISTA VALENTIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
DEOLINDA LARA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANERCIO FERREIRA DA SILVA. Filiação: CONSTANTINO FERREIRA DA SILVA e INDALECIA ALVES DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
DIONE MARCELO FERNANDES, 40 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAO LUIZ FERNANDES e ELIA TEREZA MANGGER FERNANDES. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ELOIR PONTES, 67 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: LINDAMIR DE PONTES. Filiação: CECILIA ROSA DE PONTES. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ELZA DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO DE SOUZA e CELINA BORGES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
EROS ARISTOTELES LEMOS, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: OSCAR LEMOS e DIRCE AVANI LEMOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ESTANISLAVA LEGNANI DA ROSA, 52 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: MARTINHO LOURENCO DA ROSA e ANICE LEGNANI DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
GERALDO DZIERVA, 71 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ZELIA GLACI MURARO DZIERVA. Filiação: PEDRO DZIERVA e MARTHA MOSCALESKI DZIERVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/08/2026.
GILSON SANTOS DOS PRAZERES, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: OLIVIO SERAPIAO DOS PRAZERES e IRECE BATISTA DOS PRAZERES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ISNALDO GONCALVES DE MOURA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AUGUSTO GONCALVES DE MOURA e EDITE GONCALVES SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
IVO KOLINSKI, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO KOLINSKI e IZABEL MALANSKI KOLINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
JOANA INACIA DOS SANTOS RAMOS, 80 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DARCI RAMOS. Filiação: RAMIRO DOS SANTOS e ROSALINA INACIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
JOAO GOMES DA SILVA FILHO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO GOMES DA SILVA e EDITH BERNARDINA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
JORGE ALBERTO DA FONSECA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALBERTO DA FONSECA e BENEDICTA SIQUEIRA DA FONSECA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
JOSE CORREA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MONICA BARBOSA CORREA. Filiação: JOAO FRANCISCO CORREA e LOURENA HENRIQUES DE OLIVEIRA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 22 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
JOSSILEI TEREZINHA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MARIO DA SILVA e ADILES SUZIN DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
JULIA VEIGA AIMONE, 76 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: THOMAZ AIMONE e AMERICA VEIGA AIMONE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
JUNI BORJA KUCHENNY, 69 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: JANETE MARLY BACKES KUCHENNY. Filiação: DAVID KUCHENNY e JOSELIA BORJA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MORRETES, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
KATHELLIN ALESSANDRA REIS FERREIRA, 27 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DENILSON MARIANO FERREIRA e ROSELI D ASILVA REIS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
LEILA TEREZINHA PEREIRA SEZILIO, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: OSMAR SEZILIO. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA e LINDAMIRA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
LEONARDO GONCALVES, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL IZIDORO GONCALVES e ERMINDA MARIA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
LUCIA HANAUER, 92 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: WILIBALDO HANAUER e PAULINA KOLLING HANAUER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MARA REGINA RAMOS CAVALCANTE, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: HUGO CAVALCANTE e ZILA RAMOS CAVALCANTE. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 23 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MARCO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ELAINE NOELI DESTRO. Filiação: DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA e IEDNA CAETANO GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MARCOS ANTONIO DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PEDRO ANTONIO DA SILVA e MARIA DE LOURDES FRANCO SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JACAREZINHO PR, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MARIA APAREICDA DIAS DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE FERREIRA DA SILVA. Filiação: IGNACIO BONILHA e ROSARIA GUTIERREZ DIAS BONILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MARIA DE LOURDES GANDOLFI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE GANDOLFI. Filiação: MAURILIO CAVANHI e LEOPOLDINA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
MARIO JORGE APARECIDO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SEBASTIAO CARVALHO DA SILVA e DENAIR FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
NILVA AUGUSTA FERREIRA, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA e MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
NILVIA MORCH, 71 ano(s). Cônjuge: JOSE RENATO MORCH. Filiação: DORVALINO BRAND e ILDA ILMA PAULINA PATERA BRAND. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ODETE DA APARECIDA SKAVINSKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO SKAVINSKI. Filiação: DJALMA PEREIRA DOS SANTO e ANA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
RACHEL RAMOS NUNES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SANTOS NUNES. Filiação: HORACIO RAMOS PINTO e EUGENIA RAMOS PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
RIAN ALVES DOS ANJOS, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: AIRTON FERNANDO DOS ANJOS e CRISTIANE ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ROBERLI RODRIGUES NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO RODRIGUES NASCIMENTO. Filiação: PEDRO RODRIGUES DIAS e JUDITH COLTRO DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ROBSON GUSTAVO FURMAN, 35 ano(s). Profissão: TÉCNICO AGRÍCOLA. Filiação: ROQUE PAULINO FURMAN e MARIANE TEREZINHA FURMAN. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO COLONIA JOANNESDORF, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ROSE MARY FERNANDES ABREU, 75 ano(s). Filiação: DECIO SOUZA ABREU e SEBASTIANA FERNANDES ABREU. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
ROSECLEIA DOMICIANO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO VITO DOMICIANO e ROSEMARI GERALDO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
SEBASTIAO MARTENDAL, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: BENVINDA MARTENDAL. Filiação: ADELINO MARTENDAL e ALMERINDA ANA DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
SERGIO MATHEUS GUIOTTO, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE ROBERTO GUIOTTO e APARECIDA COSTA GUIOTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
SILVONEI SERGIO PIOVESAN, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA CECILIA RIBEIRO DA CRUZ PRADO PIOVESAN. Filiação: GERMANO PIOVESAN e MARIA SILVA PIOVESAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 22 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
SIZENANDO RIBEIRO DE LIMA NETO, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO RIBEIRO DE LIMA e BENEDITA DOS REIS LIMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – ADRIANOPOLIS/PR, quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
SOFIA CHIMILOVSKI, 89 ano(s). Cônjuge: GERONIMO CHIMILOVSKI. Filiação: GUSTAVO CARLOS SCHROEDER e ROSALINA KECHELESKI. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE EM TELEMACO BORBA – PR, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
TEREZA SWIDZINSKI RIBAS PIMENTEL, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CLARO RIBAS PIMENTEL FILHO. Filiação: JOSE SWIDZINSKI e ANA SWIDZINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
THEREZINHA DE SOUZA CASTRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERTES DE CASTRO. Filiação: AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA e ODETTE DOLORES MEISTER DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 22 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
VALDEMAR CASAGRANDE, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CECILIA MARFARIDA CASAGRANDE. Filiação: OLIVIO CASAGRANDE e CATARINA CASAGRANDE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
VALDIVINA VIERO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANACLETO VIERO e DORALICE PEREIRA VIERO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 21 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/08/2026.
VILECI HENRIQUE DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE HENRIQUE DA SILVA e ONEZIA PINESSO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.
YUKA FUJIMOTO ABE, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JORGE ABE. Filiação: MASSUO FUJIMOTO e TOMIKO FUJIMOTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 20/08/2026.