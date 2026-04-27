Falta de luz em Curitiba: veja ruas e bairros atingidos nesta semana

Os moradores de diversos bairros de Curitiba devem ficar atentos ao cronograma de interrupções no fornecimento de energia elétrica entre os dias 27 de abril e 03 de maio de 2026. As ações visam garantir a estabilidade do sistema por meio de manutenções preventivas e ampliações de rede.

O maior volume de consumidores afetados concentra-se na terça-feira (28/04) e no domingo (03/05), com destaque para grandes intervenções nos bairros Boqueirão, Pinheirinho e Sítio Cercado. Na terça as ruas Astolpho Macedo Souza e Domingos Benatto terão uma interrupção significativa de 5 horas para manutenção de equipamentos, afetando mais de 200 imóveis simultaneamente.

Já no domingo, a Rua Izaac Ferreira da Cruz passará por obras em dois trechos distintos, totalizando 302 unidades sem energia durante a manhã.

A dica é desconectar computadores, televisores e equipamentos sensíveis da tomada antes do início do desligamento para evitar danos com possíveis oscilações no retorno da energia. Durante o período da obra, considere a rede sempre como se estivesse energizada. Lembre-se de deixar o portão manual ou o carro fora da garagem se precisar sair durante o intervalo de interrupção.

O fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos antecipadamente.

Cronograma de desligamentos programados pela Copel em Curitiba

Data Região / Bairro Principais Ruas Afetadas (Trechos) Horário Consumidores 27/04 (Seg) Centro Rua Rui Barbosa (nº 520) 10:00 – 16:00 1 28/04 (Ter) Boqueirão / Hauer R. Astolpho Macedo Souza, R. Domingos Benatto, R. João Volpe, R. Cleto da Silva, R. Prfa. Maria Assumpção 10:15 – 17:15 338 28/04 (Ter) Bacacheri / Boa Vista R. Nicarágua (entre nº 2077 e 2219), R. Salvador Ferrante 07:30 – 14:30 50 28/04 (Ter) S. Felicidade / Portão R. Antonio Escorsin, R. Aristides Borsato, R. Prof. Elevir Dionysio 10:15 – 18:15 125 28/04 (Ter) Vila Izabel / Pinheirinho Av. Iguaçu (nº 3645), R. Lindolfo Pessoa, R. Mal. Octávio Saldanha Mazza 09:30 – 16:30 88 29/04 (Qua) Mercês / Centro R. dos Presbíteros, Trav. Teixeira de Freitas 07:30 – 14:30 23 30/04 (Qui) Pinheirinho R. Dep. Ulisses Guimarães, R. João Lourenço de Paula, R. Wilhelm Ruscheweyh 10:15 – 17:15 174 30/04 (Qui) Uberaba / Boa Vista R. Gabriel Vicente dos Santos, R. José Rietmeyer, R. Eduardo Geronasso 09:15 – 17:15 114 30/04 (Qui) Cajuru / Tarumã R. Dr. Julio Farah, R. João Pontoni, R. Oyapock 07:45 – 12:15 26 03/05 (Dom) Sítio Cercado R. Izaac Ferreira da Cruz (entre nº 1401 e 2601), R. Airton Gallego, R. João Socha 10:00 – 13:00 302 03/05 (Dom) Centro Rua Rui Barbosa (nº 520) 10:00 – 16:00 1