Falta de luz em Curitiba: veja ruas e bairros atingidos nesta semana

Os moradores de diversos bairros de Curitiba devem ficar atentos ao cronograma de interrupções no fornecimento de energia elétrica entre os dias 27 de abril e 03 de maio de 2026. As ações visam garantir a estabilidade do sistema por meio de manutenções preventivas e ampliações de rede.
O maior volume de consumidores afetados concentra-se na terça-feira (28/04) e no domingo (03/05), com destaque para grandes intervenções nos bairros Boqueirão, Pinheirinho e Sítio Cercado. Na terça as ruas Astolpho Macedo Souza e Domingos Benatto terão uma interrupção significativa de 5 horas para manutenção de equipamentos, afetando mais de 200 imóveis simultaneamente.
Já no domingo, a Rua Izaac Ferreira da Cruz passará por obras em dois trechos distintos, totalizando 302 unidades sem energia durante a manhã.
A dica é desconectar computadores, televisores e equipamentos sensíveis da tomada antes do início do desligamento para evitar danos com possíveis oscilações no retorno da energia. Durante o período da obra, considere a rede sempre como se estivesse energizada. Lembre-se de deixar o portão manual ou o carro fora da garagem se precisar sair durante o intervalo de interrupção.
O fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos antecipadamente.
Cronograma de desligamentos programados pela Copel em Curitiba
|Data
|Região / Bairro
|Principais Ruas Afetadas (Trechos)
|Horário
|Consumidores
|27/04 (Seg)
|Centro
|Rua Rui Barbosa (nº 520)
|10:00 – 16:00
|1
|28/04 (Ter)
|Boqueirão / Hauer
|R. Astolpho Macedo Souza, R. Domingos Benatto, R. João Volpe, R. Cleto da Silva, R. Prfa. Maria Assumpção
|10:15 – 17:15
|338
|28/04 (Ter)
|Bacacheri / Boa Vista
|R. Nicarágua (entre nº 2077 e 2219), R. Salvador Ferrante
|07:30 – 14:30
|50
|28/04 (Ter)
|S. Felicidade / Portão
|R. Antonio Escorsin, R. Aristides Borsato, R. Prof. Elevir Dionysio
|10:15 – 18:15
|125
|28/04 (Ter)
|Vila Izabel / Pinheirinho
|Av. Iguaçu (nº 3645), R. Lindolfo Pessoa, R. Mal. Octávio Saldanha Mazza
|09:30 – 16:30
|88
|29/04 (Qua)
|Mercês / Centro
|R. dos Presbíteros, Trav. Teixeira de Freitas
|07:30 – 14:30
|23
|30/04 (Qui)
|Pinheirinho
|R. Dep. Ulisses Guimarães, R. João Lourenço de Paula, R. Wilhelm Ruscheweyh
|10:15 – 17:15
|174
|30/04 (Qui)
|Uberaba / Boa Vista
|R. Gabriel Vicente dos Santos, R. José Rietmeyer, R. Eduardo Geronasso
|09:15 – 17:15
|114
|30/04 (Qui)
|Cajuru / Tarumã
|R. Dr. Julio Farah, R. João Pontoni, R. Oyapock
|07:45 – 12:15
|26
|03/05 (Dom)
|Sítio Cercado
|R. Izaac Ferreira da Cruz (entre nº 1401 e 2601), R. Airton Gallego, R. João Socha
|10:00 – 13:00
|302
|03/05 (Dom)
|Centro
|Rua Rui Barbosa (nº 520)
|10:00 – 16:00
|1