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Falta de luz em Curitiba: veja ruas e bairros atingidos nesta semana

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 27/04/26 09h49
Veja cronograma de corte no fornecimento de energia elétrica em Curitiba. Foto: Freepik

Os moradores de diversos bairros de Curitiba devem ficar atentos ao cronograma de interrupções no fornecimento de energia elétrica entre os dias 27 de abril e 03 de maio de 2026. As ações visam garantir a estabilidade do sistema por meio de manutenções preventivas e ampliações de rede.

O maior volume de consumidores afetados concentra-se na terça-feira (28/04) e no domingo (03/05), com destaque para grandes intervenções nos bairros Boqueirão, Pinheirinho e Sítio Cercado. Na terça as ruas Astolpho Macedo Souza e Domingos Benatto terão uma interrupção significativa de 5 horas para manutenção de equipamentos, afetando mais de 200 imóveis simultaneamente.

Já no domingo, a Rua Izaac Ferreira da Cruz passará por obras em dois trechos distintos, totalizando 302 unidades sem energia durante a manhã.

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A dica é desconectar computadores, televisores e equipamentos sensíveis da tomada antes do início do desligamento para evitar danos com possíveis oscilações no retorno da energia. Durante o período da obra, considere a rede sempre como se estivesse energizada. Lembre-se de deixar o portão manual ou o carro fora da garagem se precisar sair durante o intervalo de interrupção.

O fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto caso os serviços sejam concluídos antecipadamente.

Cronograma de desligamentos programados pela Copel em Curitiba

DataRegião / BairroPrincipais Ruas Afetadas (Trechos)HorárioConsumidores
27/04 (Seg)CentroRua Rui Barbosa (nº 520)10:00 – 16:001
28/04 (Ter)Boqueirão / HauerR. Astolpho Macedo Souza, R. Domingos Benatto, R. João Volpe, R. Cleto da Silva, R. Prfa. Maria Assumpção10:15 – 17:15338
28/04 (Ter)Bacacheri / Boa VistaR. Nicarágua (entre nº 2077 e 2219), R. Salvador Ferrante07:30 – 14:3050
28/04 (Ter)S. Felicidade / PortãoR. Antonio Escorsin, R. Aristides Borsato, R. Prof. Elevir Dionysio10:15 – 18:15125
28/04 (Ter)Vila Izabel / PinheirinhoAv. Iguaçu (nº 3645), R. Lindolfo Pessoa, R. Mal. Octávio Saldanha Mazza09:30 – 16:3088
29/04 (Qua)Mercês / CentroR. dos Presbíteros, Trav. Teixeira de Freitas07:30 – 14:3023
30/04 (Qui)PinheirinhoR. Dep. Ulisses Guimarães, R. João Lourenço de Paula, R. Wilhelm Ruscheweyh10:15 – 17:15174
30/04 (Qui)Uberaba / Boa VistaR. Gabriel Vicente dos Santos, R. José Rietmeyer, R. Eduardo Geronasso09:15 – 17:15114
30/04 (Qui)Cajuru / TarumãR. Dr. Julio Farah, R. João Pontoni, R. Oyapock07:45 – 12:1526
03/05 (Dom)Sítio CercadoR. Izaac Ferreira da Cruz (entre nº 1401 e 2601), R. Airton Gallego, R. João Socha10:00 – 13:00302
03/05 (Dom)CentroRua Rui Barbosa (nº 520)10:00 – 16:001

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