Falta de luz em Curitiba: semana prevê desligamentos para 1849 imóveis

Diversas regiões de Curitiba serão impactada por interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica entre esta semana, de segunda-feira (13/04) a domingo (19/04). Ao todo, a Companhia de Energia Elétrica (Copel) planeja intervenções que atingem 1.849 unidades consumidoras em bairros como Bairro Alto, Cajuru, Tatuquara e Batel.

O destaque da semana vai para a terça-feira (14/04), que concentra o maior volume de trabalhos, afetando mais de 1.100 consumidores. Por outro lado, um alívio para os moradores do Boqueirão e Hauer: três grandes desligamentos que atingiriam quase 2.400 imóveis nesta segunda-feira foram cancelados por impedimentos técnicos de terceiros.

As pausas são necessárias para a execução de melhorias, ampliações e manutenções preventivas na rede elétrica. A recomendação aos moradores é que considerem a rede sempre energizada durante o período, pois o retorno pode ocorrer antes do horário previsto.

Para evitar danos, retire da tomada equipamentos sensíveis antes do horário previsto para o desligamento e só os religue após a estabilização da luz.

Cronograma de Desligamentos Programados – Falta de luz para Curitiba (13/04 a 19/04)

Data Bairros / Regiões Principais Logradouros (Trechos) Horário Consumidores Motivo 13/04 (Seg) Boqueirão / Hauer R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Bom Jesus de Iguape, R. das Carmelitas, R. Carlos de Laet 09:00 – 13:30 308 Melhorias e ampliações 13/04 (Seg) Cajuru / C. Imbuia R. Dep. Acyr José, R. Olivo Carnasciali, R. Eng. Benedito Mario da Silva, R. Francisco Vasco Garcia 09:15 – 16:15 151 Manutenção e Melhorias 13/04 (Seg) CIC / C. Comprido Av. Juscelino K. de Oliveira, Estrada Velha do Barigui, R. Frei Teófilo 09:00 – 16:00 96 Manutenção e Melhorias 14/04 (Ter) Bairro Alto R. Alberico Flores Bueno, R. Gastão Luis Cruls, R. Rio Jaguaripe, R. Joaquim da Costa Ribeiro 09:15 – 13:15 205 Melhorias e ampliações 14/04 (Ter) Cajuru R. Amador Bueno, R. Trindade, R. Fortaleza, R. Sebastião Marcos Luiz 09:15 – 16:15 206 Manutenção de rede 14/04 (Ter) Batel Av. Sete de Setembro, Av. Silva Jardim, R. Bispo Dom José, R. D. Atico 10:15 – 17:15 119 Melhorias e ampliações 14/04 (Ter) Bacacheri Av. Prefeito Erasto Gaertner, R. Nicarágua, R. Alvaro Botelho 09:15 – 13:15 126 Melhorias e ampliações 14/04 (Ter) S. Felicidade R. Justo Manfron, R. Carlos Benato, R. Homero Camargo de Oliveira, R. Romano Durigan 09:30 – 18:15 141 Manutenção e Melhorias 14/04 (Ter) Boqueirão / CIC R. Cel. Luiz José dos Santos, R. Paulo Setubal, R. Des. Cid Campelo, R. Anna Tozin 09:15 – 17:45 153 Melhorias e ampliações 14/04 (Ter) Mossunguê / Tatuquara R. Dr. Arnaldo Moura, R. Guilherme Janz, R. Bortolo Parise, R. Min. Marcos Freire 07:45 – 13:15 144 Manutenção e Melhorias 15/04 (Qua) Bacacheri / B. Vista R. Antonio Rodrigues, R. Kalil Elias Warde, R. João Havro, R. José Merhy 07:45 – 16:15 210 Manutenção de rede 15/04 (Qua) CIC / Parolin Av. Juscelino K. de Oliveira, R. Dr. Mario Jorge, R. Orestes Camilli 09:00 – 18:15 19 Melhorias e ampliações 16/04 (Qui) Bairro Alto / S. Felicidade R. Bento Ribeiro, R. Prof. Massaharu Taniguchi, R. Joaquim Telemaco Carneiro 10:15 – 15:15 182 Manutenção e Melhorias 16/04 (Qui) Vista Alegre R. Myltho Anselmo da Silva, R. Raquel Prado, R. Solimões 07:45 – 11:15 59 Manutenção de rede 17/04 (Sex) Tatuquara R. Angelina Berton, R. Jorn. Emílio Zola Florenzano, R. Enette Dubard, R. Amácio Mazzaropi 09:15 – 18:00 413 Melhorias e ampliações 17/04 (Sex) C. Comprido / Á. Verde R. Ernesto Biscardi, R. Francisco Biscardi, R. Frei Teófilo, R. Brigadeiro Franco 10:15 – 18:15 138 Manutenção de rede 17/04 (Sex) Boa Vista R. Lodovico Geronazzo, R. Nossa Senhora de Nazaré 10:15 – 15:15 30 Melhorias e ampliações 18/04 (Sáb) Hugo Lange / Bacacheri R. Cel. Francisco de Paula Moura Brito, R. Fagundes Varela, R. Prof. Jorge Leitner 13:15 – 16:15 63 Melhorias e ampliações 18/04 (Sáb) Mossunguê / Cajuru Rodovia BR-277, R. José Nicco, Av. Pref. Mauricio Fruet, R. São Thiago 10:00 – 17:00 135 Melhorias e ampliações 18/04 (Sáb) Tarumã / Jd. Botânico R. Dr. Bronislau Ostoja Roguski, R. Herculano Schilipak 09:15 – 12:15 30 Melhorias e ampliações 19/04 (Dom) Tatuquara Rua Dirceu Machado ( nº 1072) 09:00 – 14:45 1 Manutenção de rede

Avisos de cancelamento

Nesta segunda-feira (13/04), foram cancelados os desligamentos LES-1956, LES-1958 e LES-1957. A medida beneficia moradores de ruas como Anne Frank, Canal Belém e Roberto Hauer, que teriam o serviço interrompido para obras. Na sexta-feira (17/04), também foi cancelado o aviso LES-1927, que afetaria 173 unidades no Pinheirinho.