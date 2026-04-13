Falta de luz em Curitiba: semana prevê desligamentos para 1849 imóveis

Diversas regiões de Curitiba serão impactada por interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica entre esta semana, de segunda-feira (13/04) a domingo (19/04). Ao todo, a Companhia de Energia Elétrica (Copel) planeja intervenções que atingem 1.849 unidades consumidoras em bairros como Bairro Alto, Cajuru, Tatuquara e Batel.
O destaque da semana vai para a terça-feira (14/04), que concentra o maior volume de trabalhos, afetando mais de 1.100 consumidores. Por outro lado, um alívio para os moradores do Boqueirão e Hauer: três grandes desligamentos que atingiriam quase 2.400 imóveis nesta segunda-feira foram cancelados por impedimentos técnicos de terceiros.
As pausas são necessárias para a execução de melhorias, ampliações e manutenções preventivas na rede elétrica. A recomendação aos moradores é que considerem a rede sempre energizada durante o período, pois o retorno pode ocorrer antes do horário previsto.
Para evitar danos, retire da tomada equipamentos sensíveis antes do horário previsto para o desligamento e só os religue após a estabilização da luz.
Cronograma de Desligamentos Programados – Falta de luz para Curitiba (13/04 a 19/04)
|Data
|Bairros / Regiões
|Principais Logradouros (Trechos)
|Horário
|Consumidores
|Motivo
|13/04 (Seg)
|Boqueirão / Hauer
|R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Bom Jesus de Iguape, R. das Carmelitas, R. Carlos de Laet
|09:00 – 13:30
|308
|Melhorias e ampliações
|13/04 (Seg)
|Cajuru / C. Imbuia
|R. Dep. Acyr José, R. Olivo Carnasciali, R. Eng. Benedito Mario da Silva, R. Francisco Vasco Garcia
|09:15 – 16:15
|151
|Manutenção e Melhorias
|13/04 (Seg)
|CIC / C. Comprido
|Av. Juscelino K. de Oliveira, Estrada Velha do Barigui, R. Frei Teófilo
|09:00 – 16:00
|96
|Manutenção e Melhorias
|14/04 (Ter)
|Bairro Alto
|R. Alberico Flores Bueno, R. Gastão Luis Cruls, R. Rio Jaguaripe, R. Joaquim da Costa Ribeiro
|09:15 – 13:15
|205
|Melhorias e ampliações
|14/04 (Ter)
|Cajuru
|R. Amador Bueno, R. Trindade, R. Fortaleza, R. Sebastião Marcos Luiz
|09:15 – 16:15
|206
|Manutenção de rede
|14/04 (Ter)
|Batel
|Av. Sete de Setembro, Av. Silva Jardim, R. Bispo Dom José, R. D. Atico
|10:15 – 17:15
|119
|Melhorias e ampliações
|14/04 (Ter)
|Bacacheri
|Av. Prefeito Erasto Gaertner, R. Nicarágua, R. Alvaro Botelho
|09:15 – 13:15
|126
|Melhorias e ampliações
|14/04 (Ter)
|S. Felicidade
|R. Justo Manfron, R. Carlos Benato, R. Homero Camargo de Oliveira, R. Romano Durigan
|09:30 – 18:15
|141
|Manutenção e Melhorias
|14/04 (Ter)
|Boqueirão / CIC
|R. Cel. Luiz José dos Santos, R. Paulo Setubal, R. Des. Cid Campelo, R. Anna Tozin
|09:15 – 17:45
|153
|Melhorias e ampliações
|14/04 (Ter)
|Mossunguê / Tatuquara
|R. Dr. Arnaldo Moura, R. Guilherme Janz, R. Bortolo Parise, R. Min. Marcos Freire
|07:45 – 13:15
|144
|Manutenção e Melhorias
|15/04 (Qua)
|Bacacheri / B. Vista
|R. Antonio Rodrigues, R. Kalil Elias Warde, R. João Havro, R. José Merhy
|07:45 – 16:15
|210
|Manutenção de rede
|15/04 (Qua)
|CIC / Parolin
|Av. Juscelino K. de Oliveira, R. Dr. Mario Jorge, R. Orestes Camilli
|09:00 – 18:15
|19
|Melhorias e ampliações
|16/04 (Qui)
|Bairro Alto / S. Felicidade
|R. Bento Ribeiro, R. Prof. Massaharu Taniguchi, R. Joaquim Telemaco Carneiro
|10:15 – 15:15
|182
|Manutenção e Melhorias
|16/04 (Qui)
|Vista Alegre
|R. Myltho Anselmo da Silva, R. Raquel Prado, R. Solimões
|07:45 – 11:15
|59
|Manutenção de rede
|17/04 (Sex)
|Tatuquara
|R. Angelina Berton, R. Jorn. Emílio Zola Florenzano, R. Enette Dubard, R. Amácio Mazzaropi
|09:15 – 18:00
|413
|Melhorias e ampliações
|17/04 (Sex)
|C. Comprido / Á. Verde
|R. Ernesto Biscardi, R. Francisco Biscardi, R. Frei Teófilo, R. Brigadeiro Franco
|10:15 – 18:15
|138
|Manutenção de rede
|17/04 (Sex)
|Boa Vista
|R. Lodovico Geronazzo, R. Nossa Senhora de Nazaré
|10:15 – 15:15
|30
|Melhorias e ampliações
|18/04 (Sáb)
|Hugo Lange / Bacacheri
|R. Cel. Francisco de Paula Moura Brito, R. Fagundes Varela, R. Prof. Jorge Leitner
|13:15 – 16:15
|63
|Melhorias e ampliações
|18/04 (Sáb)
|Mossunguê / Cajuru
|Rodovia BR-277, R. José Nicco, Av. Pref. Mauricio Fruet, R. São Thiago
|10:00 – 17:00
|135
|Melhorias e ampliações
|18/04 (Sáb)
|Tarumã / Jd. Botânico
|R. Dr. Bronislau Ostoja Roguski, R. Herculano Schilipak
|09:15 – 12:15
|30
|Melhorias e ampliações
|19/04 (Dom)
|Tatuquara
|Rua Dirceu Machado ( nº 1072)
|09:00 – 14:45
|1
|Manutenção de rede
Avisos de cancelamento
Nesta segunda-feira (13/04), foram cancelados os desligamentos LES-1956, LES-1958 e LES-1957. A medida beneficia moradores de ruas como Anne Frank, Canal Belém e Roberto Hauer, que teriam o serviço interrompido para obras. Na sexta-feira (17/04), também foi cancelado o aviso LES-1927, que afetaria 173 unidades no Pinheirinho.