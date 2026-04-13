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Falta de luz em Curitiba: semana prevê desligamentos para 1849 imóveis

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 13/04/26 09h52
homem tenta acionar a luz de casa com o dedo num interruptor, mas está sem luz. Metade do ambiente esta escuro
Vai faltar luz em quase 2 mil domicílios nesta semana em Curitiba. Foto: Imagem gerada por IA / Gemini

Diversas regiões de Curitiba serão impactada por interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica entre esta semana, de segunda-feira (13/04) a domingo (19/04). Ao todo, a Companhia de Energia Elétrica (Copel) planeja intervenções que atingem 1.849 unidades consumidoras em bairros como Bairro Alto, Cajuru, Tatuquara e Batel.

O destaque da semana vai para a terça-feira (14/04), que concentra o maior volume de trabalhos, afetando mais de 1.100 consumidores. Por outro lado, um alívio para os moradores do Boqueirão e Hauer: três grandes desligamentos que atingiriam quase 2.400 imóveis nesta segunda-feira foram cancelados por impedimentos técnicos de terceiros.

As pausas são necessárias para a execução de melhorias, ampliações e manutenções preventivas na rede elétrica. A recomendação aos moradores é que considerem a rede sempre energizada durante o período, pois o retorno pode ocorrer antes do horário previsto.

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Para evitar danos, retire da tomada equipamentos sensíveis antes do horário previsto para o desligamento e só os religue após a estabilização da luz.

Cronograma de Desligamentos Programados – Falta de luz para Curitiba (13/04 a 19/04)

DataBairros / RegiõesPrincipais Logradouros (Trechos)HorárioConsumidoresMotivo
13/04 (Seg)Boqueirão / HauerR. Bartolomeu L de Gusmão, R. Bom Jesus de Iguape, R. das Carmelitas, R. Carlos de Laet09:00 – 13:30308Melhorias e ampliações
13/04 (Seg)Cajuru / C. ImbuiaR. Dep. Acyr José, R. Olivo Carnasciali, R. Eng. Benedito Mario da Silva, R. Francisco Vasco Garcia09:15 – 16:15151Manutenção e Melhorias
13/04 (Seg)CIC / C. CompridoAv. Juscelino K. de Oliveira, Estrada Velha do Barigui, R. Frei Teófilo09:00 – 16:0096Manutenção e Melhorias
14/04 (Ter)Bairro AltoR. Alberico Flores Bueno, R. Gastão Luis Cruls, R. Rio Jaguaripe, R. Joaquim da Costa Ribeiro09:15 – 13:15205Melhorias e ampliações
14/04 (Ter)CajuruR. Amador Bueno, R. Trindade, R. Fortaleza, R. Sebastião Marcos Luiz09:15 – 16:15206Manutenção de rede
14/04 (Ter)BatelAv. Sete de Setembro, Av. Silva Jardim, R. Bispo Dom José, R. D. Atico10:15 – 17:15119Melhorias e ampliações
14/04 (Ter)BacacheriAv. Prefeito Erasto Gaertner, R. Nicarágua, R. Alvaro Botelho09:15 – 13:15126Melhorias e ampliações
14/04 (Ter)S. FelicidadeR. Justo Manfron, R. Carlos Benato, R. Homero Camargo de Oliveira, R. Romano Durigan09:30 – 18:15141Manutenção e Melhorias
14/04 (Ter)Boqueirão / CICR. Cel. Luiz José dos Santos, R. Paulo Setubal, R. Des. Cid Campelo, R. Anna Tozin09:15 – 17:45153Melhorias e ampliações
14/04 (Ter)Mossunguê / TatuquaraR. Dr. Arnaldo Moura, R. Guilherme Janz, R. Bortolo Parise, R. Min. Marcos Freire07:45 – 13:15144Manutenção e Melhorias
15/04 (Qua)Bacacheri / B. VistaR. Antonio Rodrigues, R. Kalil Elias Warde, R. João Havro, R. José Merhy07:45 – 16:15210Manutenção de rede
15/04 (Qua)CIC / ParolinAv. Juscelino K. de Oliveira, R. Dr. Mario Jorge, R. Orestes Camilli09:00 – 18:1519Melhorias e ampliações
16/04 (Qui)Bairro Alto / S. FelicidadeR. Bento Ribeiro, R. Prof. Massaharu Taniguchi, R. Joaquim Telemaco Carneiro10:15 – 15:15182Manutenção e Melhorias
16/04 (Qui)Vista AlegreR. Myltho Anselmo da Silva, R. Raquel Prado, R. Solimões07:45 – 11:1559Manutenção de rede
17/04 (Sex)TatuquaraR. Angelina Berton, R. Jorn. Emílio Zola Florenzano, R. Enette Dubard, R. Amácio Mazzaropi09:15 – 18:00413Melhorias e ampliações
17/04 (Sex)C. Comprido / Á. VerdeR. Ernesto Biscardi, R. Francisco Biscardi, R. Frei Teófilo, R. Brigadeiro Franco10:15 – 18:15138Manutenção de rede
17/04 (Sex)Boa VistaR. Lodovico Geronazzo, R. Nossa Senhora de Nazaré10:15 – 15:1530Melhorias e ampliações
18/04 (Sáb)Hugo Lange / BacacheriR. Cel. Francisco de Paula Moura Brito, R. Fagundes Varela, R. Prof. Jorge Leitner13:15 – 16:1563Melhorias e ampliações
18/04 (Sáb)Mossunguê / CajuruRodovia BR-277, R. José Nicco, Av. Pref. Mauricio Fruet, R. São Thiago10:00 – 17:00135Melhorias e ampliações
18/04 (Sáb)Tarumã / Jd. BotânicoR. Dr. Bronislau Ostoja Roguski, R. Herculano Schilipak09:15 – 12:1530Melhorias e ampliações
19/04 (Dom)TatuquaraRua Dirceu Machado ( nº 1072)09:00 – 14:451Manutenção de rede

Avisos de cancelamento

Nesta segunda-feira (13/04), foram cancelados os desligamentos LES-1956, LES-1958 e LES-1957. A medida beneficia moradores de ruas como Anne Frank, Canal Belém e Roberto Hauer, que teriam o serviço interrompido para obras. Na sexta-feira (17/04), também foi cancelado o aviso LES-1927, que afetaria 173 unidades no Pinheirinho.

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