Enem 2026: Prazo para solicitar isenção da taxa começa hoje; veja quem tem direito

Estudantes de todo o Brasil já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O prazo oficial começa nesta segunda-feira, 13 de abril, e segue disponível até o dia 24 de abril. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o login único do portal Gov.br.

Este também é o período para que candidatos que faltaram à edição de 2025 e desejam participar gratuitamente este ano apresentem a justificativa de ausência.

Quem pode pedir a isenção?

A gratuidade não é automática e deve ser solicitada por:

Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;

em escolas públicas em 2026; Quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em rede privada (com renda de até 1,5 salário mínimo);

ou como em rede privada (com renda de até 1,5 salário mínimo); Pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico ;

; Beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Afinal, como saber se tenho direito a isenção do enem 2026?

Atenção: Inscritos no CadÚnico devem estar com os dados atualizados para evitar o indeferimento do pedido.

Cronograma e Resultados

Fique atento às datas importantes para não perder o benefício:

Solicitação de isenção e justificativa: 13 a 24 de abril.

13 a 24 de abril. Resultado preliminar: 8 de maio.

8 de maio. Período de recursos: 11 a 15 de maio.

11 a 15 de maio. Resultado final dos recursos: 22 de maio.

Isenção não é inscrição

Um erro comum entre os candidatos é acreditar que o pedido de isenção garante a participação na prova. Isenção aprovada não é o mesmo que inscrição realizada. Todos os candidatos, isentos ou não, deverão se inscrever no Enem 2026 em período a ser divulgado pelo MEC.

Isenção do Enem 2026 para quem tem pé-de-meia?

Os participantes do programa Pé-de-Meia têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Entretanto, é fundamental saber que a isenção não é automática. Você precisa seguir os passos abaixo para garantir o benefício:

Prazo de Solicitação : O período para pedir a isenção ocorre entre 13 e 24 de abril de 2026 .

: O período para pedir a isenção ocorre entre . Como Solicitar : O pedido deve ser feito obrigatoriamente pela Página do Participante do Inep, utilizando o seu login da conta gov.br.

: O pedido deve ser feito obrigatoriamente pela Página do Participante do Inep, utilizando o seu login da conta gov.br. Justificativa de Ausência : Se você conseguiu a isenção no Enem 2025, mas faltou aos dois dias de prova, precisa obrigatoriamente enviar uma justificativa nesse mesmo prazo para poder pedir a gratuidade novamente este ano.

: Se você conseguiu a isenção no Enem 2025, mas faltou aos dois dias de prova, precisa obrigatoriamente enviar uma justificativa nesse mesmo prazo para poder pedir a gratuidade novamente este ano. Inscrição no Exame: Ter a isenção aprovada não significa que você está inscrito no Enem. Após o resultado do pedido (previsto para 8 de maio), você ainda precisará realizar a sua inscrição formal quando o prazo for aberto pelo MEC.

Para que serve a nota do Enem?

Além de ser a principal porta de entrada para o ensino superior via Sisu, Prouni e Fies, o exame possui outras finalidades:

Estudar em Portugal: Uso das notas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.

Certificação do Ensino Médio: Para candidatos com 18 anos completos que atingem a pontuação mínima.