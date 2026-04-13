Enem 2026: Prazo para solicitar isenção da taxa começa hoje; veja quem tem direito

Estudantes de todo o Brasil já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O prazo oficial começa nesta segunda-feira, 13 de abril, e segue disponível até o dia 24 de abril. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o login único do portal Gov.br.
Este também é o período para que candidatos que faltaram à edição de 2025 e desejam participar gratuitamente este ano apresentem a justificativa de ausência.
Quem pode pedir a isenção?
A gratuidade não é automática e deve ser solicitada por:
- Alunos matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;
- Quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em rede privada (com renda de até 1,5 salário mínimo);
- Pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico;
- Beneficiários do programa Pé-de-Meia.
Afinal, como saber se tenho direito a isenção do enem 2026?
Atenção: Inscritos no CadÚnico devem estar com os dados atualizados para evitar o indeferimento do pedido.
Cronograma e Resultados
Fique atento às datas importantes para não perder o benefício:
- Solicitação de isenção e justificativa: 13 a 24 de abril.
- Resultado preliminar: 8 de maio.
- Período de recursos: 11 a 15 de maio.
- Resultado final dos recursos: 22 de maio.
Isenção não é inscrição
Um erro comum entre os candidatos é acreditar que o pedido de isenção garante a participação na prova. Isenção aprovada não é o mesmo que inscrição realizada. Todos os candidatos, isentos ou não, deverão se inscrever no Enem 2026 em período a ser divulgado pelo MEC.
Isenção do Enem 2026 para quem tem pé-de-meia?
Os participantes do programa Pé-de-Meia têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Entretanto, é fundamental saber que a isenção não é automática. Você precisa seguir os passos abaixo para garantir o benefício:
- Prazo de Solicitação: O período para pedir a isenção ocorre entre 13 e 24 de abril de 2026.
- Como Solicitar: O pedido deve ser feito obrigatoriamente pela Página do Participante do Inep, utilizando o seu login da conta gov.br.
- Justificativa de Ausência: Se você conseguiu a isenção no Enem 2025, mas faltou aos dois dias de prova, precisa obrigatoriamente enviar uma justificativa nesse mesmo prazo para poder pedir a gratuidade novamente este ano.
- Inscrição no Exame: Ter a isenção aprovada não significa que você está inscrito no Enem. Após o resultado do pedido (previsto para 8 de maio), você ainda precisará realizar a sua inscrição formal quando o prazo for aberto pelo MEC.
Para que serve a nota do Enem?
Além de ser a principal porta de entrada para o ensino superior via Sisu, Prouni e Fies, o exame possui outras finalidades:
Estudar em Portugal: Uso das notas em instituições portuguesas conveniadas ao Inep.
Certificação do Ensino Médio: Para candidatos com 18 anos completos que atingem a pontuação mínima.