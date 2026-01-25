Falta de água pode atingir cinco bairros de Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um reparo em uma adutora (tubulação de maior parte) pode afetar o abastecimento de água em cinco bairros de Curitiba neste domingo (25/01). De acordo com a Sanepar, a normalização do fornecimento de água está prevista para acontecer no fim desta noite.

Com o reparo, podem ficar sem água os seguintes bairros:

Cidade Industrial de Curitiba

Fazendinha

Portão

Vila Izabel

Santa Quitéria

Conforme informações da companhia, na tarde de sábado (24/01), outro trecho da tubulação também teve que ser consertado, interrompendo temporariamente o abastecimento nas mesmas regiões.

A orientação é evitar o desperdício, priorizando o uso da água para alimentação e higiene pessoal.

Serviço de atendimento da Sanepar

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.