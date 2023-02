Um problema operacional afeta o abastecimento de água nos bairros Santa Cândida e Atuba, em Curitiba; e nos bairros Vila Zumbi, Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz, em Colombo. A falha ocorreu neste sábado e a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra até a tarde deste domingo (26).

Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso econômico da água. Priorize a água tratada para alimentação e higiene. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

+Partiu? Quatro cachoeiras incríveis para conhecer pertinho de Curitiba!

Tem caixa D´Água?

Vale lembrar que os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

+Leia mais! “Agora vamos conseguir dormir. Justiça”, desabafa viúva após desfecho do caso Ana Paula Campestrini

Faltou água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Veja que incrível