O vazamento em uma adutora do Centro de Reservação Bacacheri, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (1º), pode afetar o abastecimento para milhares de moradores de seis bairros de Curitiba.

Segundo a Sanepar, o vazamento afeta milhares de moradores dos bairros Ahú, Abranches, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira e São Lourenço.

A companhia explicou que a manutenção deste vazamento é bastante complexa e, por causa disso, a previsão é de que seja concluída em torno das 18 horas. Já a normalização do abastecimento, porém, será forma gradativa até as 6 horas da manhã de sexta (2). A orientação é para que os moradores façam uso racional da água.

Clientes que não tiverem caixa-d’água no imóvel poderão sentir a falta de água. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Faltou água? Reclame!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar o cliente deve ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

