Falta de água atinge quatro bairros de cidade na Grande Curitiba nesta terça (11)

Moradores de quatro bairros de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, ficarão sem água nesta terça-feira (11). A Sanepar vai interromper o abastecimento a partir das 8h para fazer melhorias na rede de distribuição, com previsão de normalização ainda na noite do mesmo dia. A companhia orienta os moradores a usarem a água de forma econômica e priorizarem o consumo para alimentação e higiene pessoal.

A falta de água em Quatro Barras, segundo a Sanepar, ocorre por causa de intervenções na rede de abastecimento para a implantação de novos pontos de interligação. A manutenção exigirá a suspensão temporária do fornecimento de água em quatro bairros do município.

Bairros afetados em Quatro Barras

A parada no abastecimento em Quatro Barras afetará os moradores dos seguintes bairros:

Granja das Acácias

Jardim Pinheiros

Pousada Quatro Barras

Menino Deus

Horários e cronograma

De acordo com a Sanepar, os serviços estão agendados com as seguintes previsões:

Início dos trabalhos: terça-feira, 11 de agosto de 2026, às 8h.

terça-feira, 11 de agosto de 2026, às 8h. Previsão de normalização: noite de terça-feira, 11 de agosto de 2026.

A companhia ressalta que os serviços programados podem ser cancelados ou adiados dependendo das condições do tempo, por razões técnicas ou por motivos de segurança.

Orientações aos moradores

Em situações de interrupção no abastecimento, a Sanepar orienta a população a fazer o uso econômico da água, priorizando o consumo tratado para alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios.

A companhia lembra ainda que, conforme a Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todo imóvel no estado possua caixa-d’água com capacidade mínima de 500 litros ou suficiente para atender o consumo das moradias por pelo menos 24 horas.

Consulta e atendimento

Para verificar se o seu endereço específico será atingido pela paralisação, a Sanepar disponibiliza um mapa interativo de consulta por endereço diretamente em seu portal (https://www.sanepar.com.br/esta-sem-agua#consulta-por-endereco).

Clientes também podem cadastrar o celular para receber avisos de interrupções via SMS seguindo o passo a passo no site oficial da Sanepar.

O atendimento ao cliente é realizado 24 horas por dia pelo telefone 0800 200 0115 (sendo necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula), pelo aplicativo Minha Sanepar (disponível para Android e iOS) ou via WhatsApp pelo número (41) 99544-0115.