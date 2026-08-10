Mobilidade

Trânsito em Curitiba hoje: obras fecham rua por 5 dias e novo acesso no complexo Tarumã

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 10/08/26 07h56
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Imagem mostra uma moto da Secretaria de Trânsito de Curitiba. A moto é verde e tem o escrito "Trânsito" em sua carenagem.
Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Começa nesta segunda-feira (10) uma nova fase de intervenções no trânsito de Curitiba, com impactos diretos no fluxo de veículos e na rotina dos usuários do transporte coletivo no bairro Capão Raso. Além do novo trecho interditado para obras, a semana começa com a consolidação do tráfego liberado em importante alça do Complexo Tarumã. Motoristas e pedestres devem ficar atentos às sinalizações e às alterações nos trajetos habituais ao longo dos próximos dias.

Bloqueios

Rua Deputado Waldemiro Pedroso (Capão Raso)

  • Local: Trecho entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin.
  • Data e duração: De 10 a 14 de agosto (cinco dias previstos).
  • Impacto: A via passa a ter bloqueio total a partir das 9h para a execução de escavações, reciclagem e instalação de meio-fio. Para os motoristas que seguem pela Avenida República Argentina, o desvio indicado é pela Rua João Bonat. Já quem trafega pela Rua Antônio Gasparin deve utilizar a Rua Luiz Del Gobbo. O cronograma pode sofrer alterações em caso de chuva.
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Liberações de tráfego

Alça sob o Viaduto da Victor Ferreira do Amaral (Tarumã)

  • Local: Alça de retorno entre o Super Muffato e o DNIT.
  • Data de início: Liberada desde a noite de quinta-feira (6/8).
  • Impacto: O fluxo de veículos foi reestabelecido para os motoristas que trafegam pela Linha Verde vindos do Atuba com direção ao Pinheirinho, eliminando a necessidade de desvios no trecho inferior do viaduto.

Obras de infraestrutura

Canaleta exclusiva do Viaduto do Tarumã (Tarumã)

  • Local: Trecho superior do Viaduto do Tarumã, ao longo de 840 metros.
  • Duração prevista: Em andamento.
  • Impacto: As equipes atuam na requalificação do pavimento rígido e na escavação da base da canaleta exclusiva. A intervenção também abrange a implantação de duas novas estações-tubo e novos passeios para pedestres, preparando o trecho para a integração completa à Linha Verde.

Transporte coletivo

Linhas do Terminal Capão Raso (Capão Raso)

  • Local: Entradas e saídas do Terminal Capão Raso.
  • Data e duração: De 10 a 14 de agosto.
  • Impacto: Diferentemente da semana anterior — quando a interdição parcial permitiu a circulação via sistema “pare e siga” —, o bloqueio total da Rua Deputado Waldemiro Pedroso exige a implantação de desvios nos itinerários das linhas de ônibus que atendem à região. Passageiros devem consultar as alterações de rotas junto aos canais de atendimento antes de realizar os deslocamentos.
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